Die Erben des ehemaligen Ersten Stadtbeigeordneten Walter Göhl richten einen Hof-Flohmarkt in der Feckweiler Ölmühle aus, Raritäten und Sammelstücke aus dem Nachlass zu verkaufen. Von 11 bis 17 Uhr sind Interessierte am Samstag willkommen.

Fast genau vor drei Jahren starb der einstigen Erste Stadtbeigeordnete Walter Göhl im Alter von 96 Jahren . Und er hinterließ ein großes Vermächtnis, das seine drei Kinder überfordert, die alle schon lange nicht mehr in Birkenfeld leben. „Wir müssen uns jetzt von vielem trennen, was unserem Vater und unserer Mutter lieb und teuer war“, erzählt Isabel Göhl, die in Darmstadt lebende Tochter. Ein Hof-Flohmarkt an der Feckweiler Ölmühle am Samstag, 23. August, von 11 bis 17 Uhr bietet die erste Gelegenheit, Inventar und Raritäten zu erwerben: „Es sind Sammler- und Fundstücke, die sich ein Leben lang an der Ölmühle in unserem offenen kulturell wie politisch vielseitigen und künstlerischen Elternhaus angesammelt haben.“

Ein besonderes Augenmerk des pensionierten Studiendirektors und einstigen Ersten Stadtbeigeordneten galt den Birkenfelder Malern, deren Biografien und Lebenswerk er in Büchern beleuchtet hat. Einige Dutzend Bilder von Hugo Zang, Heinz Webeler und Carl Ludwig Frommel stehen nun zum Verkauf, aber auch Keramik und Porzellan aus 200 Jahren, darunter Warth-Krüge, sowie Uhren, Heimat- und Weltliteratur, Kleinmöbel, landwirtschaftliche Geräte und vieles mehr.

„W ir konnten uns noch gar nicht mit den Fotos beschäftigen, die die Grundlage für die fünf von unserem Vater veröffentlichten Bildbände ,Birkenfeld in alten Ansichten‘ waren.“

Isabel Göhl

Das ist aber nur der Anfang: „Beispielsweise konnten wir uns noch gar nicht mit den Fotos beschäftigen, die die Grundlage für die fünf von unserem Vater veröffentlichten Bildbände ,Birkenfeld in alten Ansichten‘ waren“, berichtet Isabel Göhl: „Die Bibliothek haben wir noch nicht ausgeräumt.“

Im Klaren sind sich die Erben darüber, „dass wir auch die Immobilien hergeben müssen, da wir ihre Unterhaltung einfach nicht bewältigen können“. Dabei geht es zum einen um das „in die Jahre gekommene“ Wohnhaus und zum anderen um die Feckweiler Ölmühle mit insgesamt einem Hektar Grundbesitz und einem Wäldchen. Laut der „Denkmaltopographie“ für den Landkreis Birkenfeld stellt die Ölmühle „nicht nur ein hervorragendes und im Kreis einmalig erhaltenes technisches Denkmal dar, sondern gehört mit ihrem Kernbau aus dem 16. Jahrhundert zu den ältesten Profanbauten der Stadt“.

Ein Kleinod am Stadtrand

Ursprünglich stand sie außerhalb des Dorfs und heutigen Birkenfelder Stadtteils Feckweiler, inzwischen am Stadtrand. Betrieben wurde sie mit dem Wasser des Schemelsbachs, und nach einem Aufschwung während des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit dann 1952 stillgelegt. Als neuer Eigentümer widmete sich Walter Göhl der Restaurierung und ließ unter anderem 1987 das Mühlrad rekonstruieren. Die stets gut besuchten Mühlenfeste an Pfingsten lenkten immer breite Aufmerksamkeit auf das Kleinod. „Für eine Familie mit Kindern wäre das ein wunderschöner Ort zum Leben“, meint Isabel Göhl: „Man sieht nur Grün, soweit das Auge reicht.“ Geld zur Sanierung, handwerkliches Geschick und ein Hang zum Romantischen sollten Interessenten schon mitbringen: „Am liebsten wäre es uns, wenn jemand das gesamte Ensemble übernimmt.“