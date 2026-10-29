Bilanz nach erster Ferienbetreuung fällt positiv aus
Idar-Oberstein treibt die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder voran. Doch bei aller Euphorie: Freitags und in den Ferien gibt es Hürden. Wie meistert die Stadt diese Herausforderungen?
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Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Sabrina Hund vom Institut für Sozialpädagogische Forschung (ISM) in Mainz im Idar-Obersteiner Jugendhilfeausschuss (JuHi) von den Vorbereitungen für die Umsetzung der Vorgaben des neuen „Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (kurz: Gafög) berichtet.