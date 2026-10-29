Gafög in Idar-Oberstein Bilanz nach erster Ferienbetreuung fällt positiv aus 29.10.2026, 13:00 Uhr

i Die Legostadt, die im Rahmen der Ferienaktion im Jugendtreff in der Wasenstraße aufgebaut wurde, war eine der Attraktionen in den Herbstferien. Die Aktion gehörte erstmals zum Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsbetreuung für Grundschüler und wurde sehr gut angenommen. Omid Schmitt/Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Idar-Oberstein treibt die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder voran. Doch bei aller Euphorie: Freitags und in den Ferien gibt es Hürden. Wie meistert die Stadt diese Herausforderungen?

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Sabrina Hund vom Institut für Sozialpädagogische Forschung (ISM) in Mainz im Idar-Obersteiner Jugendhilfeausschuss (JuHi) von den Vorbereitungen für die Umsetzung der Vorgaben des neuen „Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (kurz: Gafög) berichtet.







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