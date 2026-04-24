Interview mit Markus Schulz: Bikepark Idarkopf bleibt ein Leuchtturmprojekt
Interview mit Markus Schulz
Bikepark Idarkopf bleibt ein Leuchtturmprojekt
Markus Schulz wurde am Donnerstag in einer feierlichen VG-Ratssitzung in der Großsporthalle Niederwörresbach als neuer Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen eingeführt und Vorgänger Uwe Weber verabschiedet. Wir haben vorab mit Schulz gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Vor eineinhalb Wochen hat sich SPD-Kandidat Markus Schulz in der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen denkbar knapp (50,7 Prozent der Stimmen) gegen seine Konkurrentin Julia Hagner (Pro Hunsrück) durchgesetzt. Schon am Donnerstag wurde der Hettenrodter Ortsbürgermeister in der Großsporthalle Niederwörresbach in sein neues Amt eingeführt (Bericht folgt).