Interview mit Markus Schulz Bikepark Idarkopf bleibt ein Leuchtturmprojekt 24.04.2026, 05:00 Uhr

i Beim Frühlingsempfang der Ortsgemeinde Hettenrodt wurde Markus Schulz am vergangenen Sonntag schon mal ein wenig verabschiedet, obwohl er noch Ortsbürgermeister bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Seine Kollegen aus dem Gemeinderat (im Bild der 1. Beigeodnete Bernhard Koch) überreichten dem leidenschaftlichen Koch und "Holzmacher" ein Glückwunsch-Schreiben aus heimischem Holz, das man auch prima zum Schnippeln gebrauchen kann. Dem "Buje", wie der Bürgermeister in Heddert heißt, wünschen alle viel Glück und ein gutes Händchen im neuen Job. Jürgen Thom

Markus Schulz wurde am Donnerstag in einer feierlichen VG-Ratssitzung in der Großsporthalle Niederwörresbach als neuer Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen eingeführt und Vorgänger Uwe Weber verabschiedet. Wir haben vorab mit Schulz gesprochen.

Vor eineinhalb Wochen hat sich SPD-Kandidat Markus Schulz in der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen denkbar knapp (50,7 Prozent der Stimmen) gegen seine Konkurrentin Julia Hagner (Pro Hunsrück) durchgesetzt. Schon am Donnerstag wurde der Hettenrodter Ortsbürgermeister in der Großsporthalle Niederwörresbach in sein neues Amt eingeführt (Bericht folgt).







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