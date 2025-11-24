Jubiläums-Gig in Stipshausen Big Moon Circle begeistert mit Heavy-Metal-Klassikern Hermann Mosel 24.11.2025, 17:00 Uhr

i Ausgebucht war die evangelische Kirche beim Jubiläumskonzert von Big Moon Circle. Hermann Mosel

Heavy Metal in der evangelischen Kirche in Stipshausen: Zum 15-jährigen Bestehen der Band gab Big Moon Circle ein Konzert mit einem Querschnitt ihrer Songs aus den vergangenen Jahren.

Zu ihrem 15-jährigen Bestehen hatte die Akustikrockband Big Moon Circle in die evangelische Kirche eingeladen. Die Plätze im Kirchenraum waren voll besetzt – ein Beleg dafür, dass deren Musik in der Region geschätzt wird. Das Quartett mit Jenny Sauer (Gesang), Alex Wolff (Gitarre, Gesang), Matthias Müller (Bass) und Christoph Dreher (Schlagzeug) bot einen repräsentativen Querschnitt der Songs aus den vergangenen Jahren.







