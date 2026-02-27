Neubaugebiet in Kirschweiler BI übt scharfe Kritik am Gemeinderat 27.02.2026, 06:00 Uhr

i Blick auf die Parzelle "Angewann", die nach dem Willen des Ortsgemeinderats zum Neubaugebiet werden soll. Das will der Verein „Lebenswertes Kirschweiler“ verhindern. Lena Grube

Der in der Gründung befindliche Verein „Lebenswertes Kirschweiler“ fordert „echte Transparenz“ bei der geplanten Ortsentwicklung und befürchtet im Falle der Umsetzung des Neubaugebiets Angewann „Einbußen an Lebensqualität und Sicherheit“.

Der Verein „Lebenswertes Kirschweiler“ weist die jüngsten Darstellungen von Ortsbürgermeister Christoph Benkendorff in der Nahe-Zeitung entschieden zurück. „Dass die Ortsgemeinde in ihrer Pressemitteilung den Verein noch nicht einmal korrekt beim Namen nennt, ist bezeichnend für das aktuelle Verständnis von Transparenz und Bürgernähe in Kirschweiler“, heißt es in einer Stellungnahme, die von André Scherer (Vereinsmitglied) und Tizian Grube ...







Artikel teilen

Artikel teilen