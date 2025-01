Bauprojekt im Vierherrenwald BI bleibt dabei: Für Windräder nicht geeignet Kurt Knaudt 22.01.2025, 15:00 Uhr

i Ähnlich wie im bayrischen Waldgebiet Lindenhardter Forst fürchtet die Windkraftfreier Idarwald, dass im Vierherrenwald zuerst vier und dann weitere Anlagen gebaut werden. Foto: Daniel Vogl/dpa Daniel Vogl. dpa

Die Bürgerinitiative Windkraftfreier Idarwald befürchtet, dass die vier im Vierherrenwald geplanten Windenergieanlagen bald gebaut werden. Und sobald diese Rotoren stehen, könnten die Pläne für weitere zehn WEA nördlich davon erneut zum Thema werden.

„Der schützenswerte Vierherrenwald ist immer noch kein geeigneter Standort für Windenergieanlagen.“ Das betont Sprecher Reiner Bleisinger in einer Stellungnahme der Bürgerinitiative Windkraftfreier Idarwald. Diese befürchtet, dass der Windpark „Vierherrenwald Süd“ in naher Zukunft gebaut wird und danach die bereits 2018 vorliegenden Pläne für den „Vierherrenwald Nord“ mit an die zehn weiteren Windrädern wieder aus der Schublade geholt ...

