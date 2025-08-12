Die zweite Runde im Strafprozess wegen Vergewaltigung hat jetzt beim Landgericht Bad Kreuznach, Dritte Strafkammer, unter Vorsitzendem Richter am Landgericht, Folkmar Broszukat, begonnen. Der Angeklagte, ein wegen Betrugs vorbestrafter 37 Jahre alter Deutsch-Syrer hatte gegen das Urteil des Amtsgerichts Idar-Oberstein vom 13. März 2025 Berufung eingelegt. Das dortige Schöffengericht hatte ihn wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Zusätzlich war ihm wegen Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Rückkehrverbot eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro und die Kosten der Nebenklage auferlegt worden. Inzwischen sitzt er deshalb in Untersuchungshaft und war aus der Justizvollzugsanstalt Rohrbach vorgeführt worden. Der Angeklagte ist zwar noch verheiratet, lebt aber seit drei Jahren von seiner Ehefrau getrennt. Mit ihr hat er zwei halbwüchsige Kinder, die den Prozess im Gerichtssaal verfolgten.

Der Angeklagte hatte nach den Feststellungen der Vorinstanz am 26. April 2024 in seiner Wohnung in Idar-Oberstein einen Streit mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Im Rahmen eines interkulturellen Streits, bei dem es um die Weigerung der Partnerin, zum Islam überzutreten ging, soll der Angeklagte ihr zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Danach sei es zu einem Gerangel zwischen beiden gekommen. Als die damalige Lebensgefährtin die Wohnung habe verlassen wollen, soll sich der Angeklagte ihr in den Weg gestellt, ihre Hand von der Türklinke weggezogen und sie an den Haaren zurück ins Schlafzimmer gezogen haben. Dort habe er sie auf den Boden gedrückt und ihr einmal mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen. Erst als die Frau nach Hilfe gerufen habe und zu weinen begann, habe er von ihr abgelassen und sich für sein Verhalten entschuldigt.

Lebensgefährtin weiterhin hartnäckig belästigt

Nach Beilegung des Streits wollte sie übermüdet in dessen Wohnung übernachten. Jegliche Annäherungsversuche verweigerte sie und habe schlafen wollen. Nachdem sie bei Licht eingeschlafen war, soll der Angeklagte versucht haben, in sie einzudringen. Sie sei durch einen heftigen Schmerz wach geworden und forderte ihn auf, sofort aufzuhören. Er habe daraufhin von ihr abgelassen. Die körperlichen und sexuellen Übergriffe führten am Folgetag zur Trennung. Der Angeklagte habe das Beziehungs-Aus jedoch nicht akzeptieren wollen und sie mehrfach täglich kontaktiert, beobachtet und verfolgt. Gegen das andauernde Stalking habe die Geschädigte Mitte Mai 2024 schließlich eine gerichtliche Gewaltschutzverfügung mit Näherungs- und Kontaktverbot erwirkt. Trotz Kenntnis habe der Angeklagte sie weiterhin hartnäckig belästigt. Der erstinstanzlich Verurteilte hatte sich zu den Tatvorwürfen vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein nicht eingelassen.

Die bedeutungsvolle Frage war also, was Ziel der Berufung sei. Vorsitzender Richter Broszukat hatte früh durchblicken lassen, dass das Zustandekommen der in Idar-Oberstein berechneten Gesamtstrafe in einem ersten Überblick nicht zu beanstanden sei. Staatsanwältin Katharina Daudistel hatte in der Vorinstanz eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten beantragt – und schien zufrieden. Verteidiger Walter Höh (Pirmasens) ließ auf die Frage des Vorsitzenden nach den Zielen der Berufung die sprichwörtliche „Katze aus dem Sack“: Er strebe einen Freispruch wegen der Vergewaltigung und für die übrigen Tatvorwürfe eine bewährungsfähige Gesamtstrafe an. Die Stirnfalten des altgedienten Gerichtsvorsitzenden traten bei der Zielbeschreibung deutlich hervor, in deren Folge sich eine Diskussion zwischen altem und neuem Sexualstrafrecht angesichts des angeklagten sexuellen Übergriffs an der schlafenden Frau entspann.

Mit Schreckschusswaffe bedroht﻿

Die „Botschaft“ kam beim nicht minder erfahrenen Verteidiger an und schien ihn angesichts der klaren Ansprache des Vorsitzenden auch zu beeindrucken. Hier war also „kein Handel wie auf dem Basar“ zu erwarten – da musste seitens des Angeklagten also mehr kommen als substanzlose Erwartungen und blankes Schweigen – beides sein Recht … Ein Bestreiten eines sexuellen Übergriffes schien wenig sinnvoll. Die gedankliche „Vorsortierung“ von Broszukat führte zum Antrag des Verteidigers auf eine notwendige Sitzungsunterbrechung – es gebe weiteren Besprechungsbedarf mit dem Angeklagten. Die gesetzte Zeit reichte nicht, führte aber letztlich zum Antrag einer sogenannten Rechtsfolgenbegrenzung. Damit ist gemeint, dass die Tathandlungen – wie vom Amtsgericht im Urteil ausgeführt – nicht mehr bestritten und somit anerkannt werden. Nicht mehr das Was, Wie und Warum stehen nun erneut im Fokus, sondern nur noch die Strafhöhe ist „verhandelbar“. Quasi Basar light…

Immerhin ein Hoffnungsschimmer für das völlig verängstigte Opfer, das vor dem Sitzungssaal seiner Aussage entgegensah: Durch das faktische Geständnis war die Brisanz weggefallen. Wie der Vorsitzende Richter aus den Urteilsgründen des Schöffengerichts verlas, hatte der Angeklagte sein Stalking weit überdehnt: Er hatte die Frau am 11. Mai 2024 in Idar-Oberstein mit seinem Pkw verfolgt, in Höhe des Amtsgerichts überholt und sie bis zum Stillstand ausgebremst. Als sie danach schutzsuchend zur Polizei bis nach Kirn flüchtete, kam es auf dem Parkplatz der Polizei Kirn zum Gerangel zwischen Angeklagtem und einem vorher telefonisch informierten Bekannten der Frau. In dessen Verlauf zückte der Angeklagte plötzlich eine durchgeladene Schreckschusswaffe und drohte dem Begleiter. Frau und Begleiter flüchteten in das Polizeigebäude, wo die Waffe von der Polizei Kirn beschlagnahmt und eine mündliche wie schriftliche Gewaltschutzanordnung nach Gefahrenabwehrrecht betreffend jegliches Kontaktaufnahmeverbot durch die Polizei erlassen wurde. Was den Angeklagten aber dennoch nicht beeindruckte: Er rief die Frau nach dem Platzverweis und deren andauernder polizeilicher Vernehmung auf dem Handy an – und wollte weiterhin mit ihr reden…

Wieder mit dem Angeklagten zusammengezogen

Sie erwirkte schließlich am 15. Mai 2024 beim Amtsgericht Idar-Oberstein ein verbindliches gerichtliches Kontaktverbot – nahm es aber selbst nicht so genau damit: Anfang Juni bis Ende Juli 2024 zog sie sogar wieder in die Wohnung des Angeklagten. Offenbar sind die Konflikte dann doch wieder aufgeflammt, sodass es im August 2024 zur endgültigen Trennung kam. Nebenklägeranwalt Alexander Burger (Idar-Oberstein) hat inzwischen eine erneute Gewaltschutzverfügung erwirkt.

Wie es aktuell weitergeht, blieb im Dunkeln: Burger beantragte für die Vernehmung den Ausschluss der Öffentlichkeit, nachdem der Gerichtsvorsitzende weitere Fragen an die Zeugin richten wollte. Der Ausschluss galt auch für die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Das Urteil wird am 18. August verkündet – dann wieder unter Einbeziehung der Öffentlichkeit.