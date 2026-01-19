Umweltcampus Birkenfeld Bewusstsein und Respekt für Lebensmittel Thomas Brodbeck 19.01.2026, 06:00 Uhr

i Das Organisationsteam und Vortragende der Infoveranstaltung zur Lebensmittelverschwendung des neuen Studiengangs Projektmanagement am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier, vlnr: Marcel Agne, Charlotte Müller, Marie Bernhardt, Samantha Köhler, Maria Borchers, Aida Rahim Dashty, Julia Weber, Natascha Yazdin, Leonie Yugar, Anas Abukhadijah, Professorin Susanne Hartard, Professor Tim Schönborn Thomas Brodbeck

Der Umweltcampus Birkenfeld lud zur Veranstaltung „Food Matters“ und informierte auf interessante, teils spielerische Weise über Möglichkeiten, bewusster mit Lebensmitteln umzugehen.

„Es ist toll, was die Studierenden hier auf die Beine gestellt haben!“ Mit diesen Worten brachte Mechthild Günther die Veranstaltung „Food Matters – Weil jedes Lebensmittel zählt“ am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) auf den Punkt. Als ehemalige Kursleiterin für Nahrungsmittelzubereitung der Landfrauen kennt sie sich auch mit der Verschwendung von Nahrungsmitteln aus.







