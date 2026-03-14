Brand in Idar-Oberstein
Bewohnerin bemerkte wegen Ohrenschützern nichts
Großes Besteck für angebranntes Essen: Ein Einsatz am Samstagnachmittag in der Ezenichstraße ging glimpflich aus.
Großes Besteck für angebranntes Essen: Ein Einsatz am Samstagnachmittag in der Ezenichstraße ging glimpflich aus.
HOSSER

Rauchgeruch alarmiert die Feuerwehr in Idar-Oberstein. Vor Ort sorgen eine gewaltsame Türöffnung und eine kurzzeitige medizinische Kontrolle für Aufregung – die Hintergründe schildert der Einsatzbericht.

Lesezeit 1 Minute
Am Samstag um 15.12 Uhr ist die Feuerwache 1 zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Ezenichstraße alarmiert worden. Laut Leitstelle sollte sich noch eine Person in der Wohnung befinden.Die Wache 3, die sich wegen ihres Fahrerdienstes auf dem Festplatz in der Vollmersbachstraße befand, schickte umgehend eine Besatzung zur Einsatzstelle.

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