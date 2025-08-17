Es war wohl eine der kürzesten Anfahrten, die die Idar-Obersteiner Feuerwache 1 je hatte. Am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr wurden die Brandschützer zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße gegenüber der Hauptpost alarmiert. Die Einsatzfahrt war also nur etwa 300 Meter lang. „Bei unserer Ankunft waren das ganze Gebäude und die Straße massiv verraucht“, berichtet Wehrleiter Jörg Riemer. „Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz haben wir einen massiven Löschangriff gestartet, der auch schnell den gewünschten Erfolg gezeigt hat“, so der Wehrleiter weiter. Besonders dramatisch war die Situation für einen Bewohner im Dachgeschoss. Durch den Rauch war ihm der Fluchtweg abgeschnitten, und er musste über die Drehleiter gerettet werden. Insgesamt wurden durch Polizei und Feuerwehr 15 Menschen gerettet und zum medizinischen Check-up dem Rettungsdienst übergeben. Neun Personen kamen in Krankenhäuser. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.

HOSSER