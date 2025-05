Eine schier riesige Trauergemeinde nahm am Dienstagnachmittag auf dem Idar-Obersteiner Zentralfriedhof Abschied von Hans Dieter Krieger. Der Unternehmer war in der Nacht auf den 12. Mai im Alter von 86 Jahren sanft entschlafen. Nach der ergreifenden Trauerrede von Sabine Junkermann erinnerten Oberbürgermeister Frank Frühauf und der Vorsitzende des Bundesverbands der Edelstein- und Diamantindustrie, Paul-Otto Caesar, an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verdienste des Verstorbenen.

i Groß war die Trauergemeinde bei der Beerdigung von Hans Dieter Krieger HOSSER

Bruno Zimmer sprach im Namen des SC Idar-Oberstein, den Krieger über die Jahre zum Fußballclub Nummer eins in der Nahe-Region aufgebaut hatte, Wolfgang Schapperth für die „Bachwagge“, bei denen der Verstorbene seiner Leidenschaft, der Mundartmusik, frönte. Sohn Axel sprach ganz persönliche Worte und lud alle Idar-Obersteiner ein, am Sonntag in den Haag zu kommen und den SC im Abstiegskampf zu unterstützen: „Das war meinem Vater sehr wichtig.“

Immer wieder kam dabei zutage: Hans Dieter Krieger war mehr als ein erfolgreicher Unternehmer, er war in allen Lebenslagen ein Menschenfreund und Förderer. Eigentlich hätten die „Bachwagge“ die Trauerfeier musikalisch untermalen sollen, doch Wolfgang Schapperth bat um Verständnis dafür, dass man darauf aufgrund der großen Emotionalität verzichte. Stattdessen wurde „Spiel noch einmal für mich, Habanero“, eines der Lieblingslieder von Hennes, vom Band abgespielt. sc