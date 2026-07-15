Sexualdelikt in Idar-Oberstein Bewährungsstrafe für Ex-Oberarzt nach Vergewaltigung Günter Schönweiler 15.07.2026, 14:00 Uhr

i Beim Berufungsprozess kommt es zu einer Berwährung für den Arzt. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein. Elke Harg/Adobe Stock

Ein Ex-Oberarzt erhält zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung – mit dreijähriger Bewährungszeit. Wie kam es zu diesem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist?

So geräuschlos wie der Berufungsprozess eines 40-jährigen früheren Oberarztes vor der 3. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach begonnen hatte, so überraschend war sein frühes Ende: Zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung – mit dreijähriger Bewährungszeit.







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