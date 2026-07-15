Sexualdelikt in Idar-Oberstein
Bewährungsstrafe für Ex-Oberarzt nach Vergewaltigung
Beim Berufungsprozess kommt es zu einer Berwährung für den Arzt. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein.
Beim Berufungsprozess kommt es zu einer Berwährung für den Arzt. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein.
Elke Harg/Adobe Stock

Ein Ex-Oberarzt erhält zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung – mit dreijähriger Bewährungszeit. Wie kam es zu diesem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist?

Lesezeit 4 Minuten
So geräuschlos wie der Berufungsprozess eines 40-jährigen früheren Oberarztes vor der 3. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach begonnen hatte, so überraschend war sein frühes Ende: Zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung – mit dreijähriger Bewährungszeit.
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