Laute Schussgeräusche im Idar-Oberstein Stadtteil Nahbollenbach lösten am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. Mehrere Streifen rückten an – für Anwohner gab es schnell Entwarnung, doch die Ursache sorgt für Verwunderung.

Am Freitagabend ist es gegen 20 Uhr in der Heimbachstraße in Idar-Oberstein (OT Nahbollenbach) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Anwohner der Heimbachstraße hatten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein gemeldet, dass sie circa fünf bis sechs schussähnliche Geräusche gehört hatten. Die Mitteiler konnten die Örtlichkeit genauer beschreiben, woraufhin mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Birkenfeld, Baumholder und Kirn anfuhren.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ermittelte die Polizei zweifelsfrei, dass ein Anwohner der Heimbachstraße die Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Den 40-jährigen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem stellte die Polizei fest, dass er bei dem Geschehen erheblich alkoholisiert war. Zu keiner Zeit habe eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.