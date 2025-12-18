Besucherscharen drängen zur zweiten Winternight

Der zweite Abend der Winternights in Baumholder zog mehr als doppelt so viele Gäste an wie in der Vorwoche. So mussten Getränke nachgeordert werden. Auch im Goldenen Engel wurden die Gäste besser geleitet, dass die Aussteller mehr Zuspruch erhielten.
Auch am zweiten Abend der Winternights in Baumholder war erneut viel los. „Die zweite Ausgabe der Winternights erwies sich als voller Erfolg und übertraf die Erwartungen“, berichten Ralph Peeß und Michael Schug vonseiten des Veranstalters Visit Baumholder.