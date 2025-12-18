Baumholder feiert Besucherscharen drängen zur zweiten Winternight Sascha Saueressig 18.12.2025, 15:20 Uhr

i Am zweiten Abend der Winternights auf dem Place de Warcq verdoppelte sich die Besucherzahl im Vergleich zur Premiere noch einmal. Sascha Saueressig

Der zweite Abend der Winternights in Baumholder zog mehr als doppelt so viele Gäste an wie in der Vorwoche. So mussten Getränke nachgeordert werden. Auch im Goldenen Engel wurden die Gäste besser geleitet, dass die Aussteller mehr Zuspruch erhielten.

Auch am zweiten Abend der Winternights in Baumholder war erneut viel los. „Die zweite Ausgabe der Winternights erwies sich als voller Erfolg und übertraf die Erwartungen“, berichten Ralph Peeß und Michael Schug vonseiten des Veranstalters Visit Baumholder.







