Letzter Regionalmarkt für 2024 zieht mehr Menschen an als je zuvor - Zuwachs für 2025 schon unter Dach und Fach Besucherrekord auf dem Roarer Regionalmarkt: Es gibt schon Neuzugänge für 2025 Günter Weinsheimer 04.11.2024, 12:00 Uhr

i Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, beim letzten Regionalmarkt für dieses Jahr zuzuschlagen. Foto: Günter Weinsheimer Günter Weinsheimer

Veitsrodt. Der letzte Regionalmarkt dieses Jahres sorgte für einen Besucherrekord auf dem Veitsrodter Marktgelände, in der Markthalle und auf dem angrenzenden Flohmarkt. Fünf Stunden herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit. Alle befragten Marktbeschicker wollen im nächsten Jahr am Samstag, 1. März, wiederkommen, „wenn wir denn gut durch den Winter kommen“, scherzte Richard Steitz aus Asbach, der mit seinem selbst gebackenen Bauernbrot und hausgemachten Wurstspezialitäten punkten konnte.

Die Besucher kommen teils von weit her angereist wie auch die Marktbeschicker. Einige Besucher nehmen das Angebot des Marktfrühstücks gern an. Obst- und Gemüsehändler Aaron Bockius aus Gau-Algesheim hat da schon eine weitere Anreise, dennoch will er mit seinem Team auch im nächsten Jahr wieder mit seinem Obst und Gemüse nach Veitsrodt kommen.

