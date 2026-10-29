Zahlreiche Zuschauer hatten sich zur jüngsten Sitzung des Idar-Obersteiner Stadtrats eingefunden - über ein Thema, das die Stadt seit Tagen bewegt, wurde allerdings überhaupt nicht gesprochen.
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Da hatten die zahlreichen Besucher – darunter Ex-OB Bruno Zimmer – sicher etwas anderes erwartet: Die jüngste Stadtratssitzung in Idar-Oberstein war schon nach weniger als einer halben Stunde zu Ende. Das brisante Thema „Aufstockung des Stadtvorstands“ stand gar nicht mehr auf der Tagesordnung.