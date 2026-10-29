Reizthema vermieden Besucher erleben statt brisanter sehr kurze Ratssitzung Stefan Conradt 29.10.2026, 18:00 Uhr

i Das brisante Thema „Aufstockung des Stadtvorstands“ stand nicht mehr auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Stadtrates, die schon nach weniger als einer halben Stunde beendet war. Hosser

Zahlreiche Zuschauer hatten sich zur jüngsten Sitzung des Idar-Obersteiner Stadtrats eingefunden - über ein Thema, das die Stadt seit Tagen bewegt, wurde allerdings überhaupt nicht gesprochen.

Da hatten die zahlreichen Besucher – darunter Ex-OB Bruno Zimmer – sicher etwas anderes erwartet: Die jüngste Stadtratssitzung in Idar-Oberstein war schon nach weniger als einer halben Stunde zu Ende. Das brisante Thema „Aufstockung des Stadtvorstands“ stand gar nicht mehr auf der Tagesordnung.







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