Strahlender Sonnenschein, dichtes Gedränge und viele zufriedene Gesichter – der erste Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt in Baumholder war ein voller Erfolg. Weit mehr als 500 Besucher drängten sich an den mehr als 50 Marktständen in der Hauptstraße und auf dem Place de Warcq.

Bereits früh am Morgen herrschte reges Treiben rund um den Platz, berichtet Mitorganisator Michael Schug. Die ersten Aussteller begannen bereits um 6 Uhr mit dem Aufbau, erklärt Claudia Paffendorf, die die Veranstaltung für die Stadt betreute. „Ab 7 Uhr wurde es dann etwas chaotisch, weil die Masse der Standbetreiber dann ankam, und jeder wollte zum Aufbau mit seinem Fahrzeug bis an den Stand fahren“, sagt Schug – doch bis 9 Uhr hatte sich das gelegt und pünktlich zum Start des Marktes war alles vorbereitet.

Genau richtig, denn der erste Schwung der Gäste kam schon am frühen Vormittag, um zu bummeln und die Angebote der vielen Stände zu begutachten. „Es wurde richtig voll“, erläutert Schug, der vor allem die Essens- und Getränkestände in der Mitte des Place de Warcq platziert hatte, damit die Gäste die anderen Angebote auf dem Weg ins Zentrum des Frühlingsmarktes sehen und dort auch verweilen konnten.

i Hunds Eck aus Baumholder hatte unter anderem Holzuhren im Angebot. Werle Benjamin

Die Vielfalt der angebotenen Waren war beeindruckend. Handgefertigte Seifen, kunstvoller Schmuck, kreative Holzarbeiten, regionale Spezialitäten und florale Frühlingsdekorationen sorgten für Begeisterung bei den Besuchern. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt – ob herzhafte Speisen, süße Leckereien oder erfrischende Getränke: Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Allerdings bedauert Schug, dass der Bäcker mit frischen Backwaren und Broten kurzfristig freitags abgesagt hatte und auf die Schnelle kein Ersatz mehr gefunden wurde. Dennoch ist Mitorganisator Michael Schug hochzufrieden: „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten – nicht nur von den Marktbeschickern, sondern insbesondere auch von den zahlreichen Gästen. Viele lobten die familiäre Atmosphäre, das liebevoll gestaltete Angebot und die hohe Qualität der Produkte.“

i Am Stand von Happy Holz aus Wiesweiler gab des tolles Dekor für Haus und Garten. Werle Benjamin

Zumal man auch Glück mit dem Wetter hatte – was trotz anderer Veranstaltungen wie dem Weinfest in Birkenfeld – ein Pluspunkt war. Besonders erfreulich fand Schug den überregionalen Zuspruch. Zahlreiche Besucher reisten aus den benachbarten Regionen Kusel, Birkenfeld und Idar-Oberstein an und nutzten das schöne Wetter für einen Ausflug nach Baumholder. Der Markt war nicht nur eine Plattform für Kunsthandwerker und Händler, sondern auch ein Treffpunkt für die gesamte Region. Viele Besucher äußerten bereits beim Verlassen des Marktes den Wunsch, dass dieser Markt auch künftig stattfinden solle. „Es gab auch einige Ideen für eine Erweiterung oder eine Verlegung in die Nachmittags- und Abendstunden als Mondscheinmarkt, aber das muss erst einmal in Ruhe ausgewertet werden“, sagt Schug.

Eine Wiederholung im kommenden Jahr solle s auf jeden Fall geben. „Wir haben viele positive Rückmeldungen der Beschicker erhalten und haben auch noch zahlreiche Stände, denen wir in diesem Jahr nicht mehr zusagen konnten“, erläutert Schug. „Das war ein großartiger Auftakt“, erklärt auch Paffendorf. Es sei super, wie gut das neue Konzept angenommen wurde. „Und wir haben bereits einige Ideen, wie wir den nächsten Markt noch attraktiver gestalten können“, ergänzt Schug. Mit dem ersten Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt habe die Stadt gemeinsam mit Visit Baumholder gezeigt, wie viel Potenzial in der Verbindung aus Tradition, Kreativität und Gemeinschaft steckt.