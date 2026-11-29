Besucher des Weihnachtsmarktes zog es zum Nikolaus

Frostige Temperaturen konnten die Besucher des Weihnachtsmarktes in Reichenbach nicht davon abhalten, sich umzuschauen und das vorweihnachtliche Ambiente zu genießen. Besonders der Nikolaus und das Christlind wollten viele sehen.

Voll etabliert hat sich der von der Kulturgemeinschaft organisierte Weihnachtsmarkt in Reichenbach

auf dem Gelände vor dem Gemeindehaus.

Die frostigen Temperaturen hielten die Besucher auf dem mittlerweile 37. Weihnachtsmarkt nicht davon ab, über den Markt zu schlendern und sich umzuschauen.