32 Sciroccos in Fischbach Besuch vom Traumwagen der Jugend Leonhard Stibitz 28.05.2026, 12:00 Uhr

i Wie an der Perlenkette aufgereiht: 32 VW Scirocco I und II besuchten auf ihrer Pfingstausfahrt das historische Kupferbergwerk in Fischbach. Die Fahrer und Fahrerinnen achteten peinlich genau darauf, dass auf dieser Seite des Parkplatzes auch nur die erste Baureihe stand. Leonhard Stibitz

Das Pfingstwochenende lud durch die große Hitze nicht gerade zu körperlichen Aktivitäten ein. Dann doch lieber eine Ausfahrt mit dem Oldtimer. Und wenn der dann auch noch nach einem Wüstenwind benannt ist, ist die Szenerie perfekt.

Scheibe runter und den Wind um die Nase wehen lassen. Das dachte sich auch die IG53 und machte sich auf den Weg durch den Hunsrück. Hinter diesem Kürzel stecken die Freunde des VW Typ 53, besser bekannt als VW Scirocco. Das nach dem Wüstenwind benannte Sportcoupé kam 1974, noch vor dem Golf, auf dessen Plattform er beruhte, auf den Markt.







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