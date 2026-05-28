Das Pfingstwochenende lud durch die große Hitze nicht gerade zu körperlichen Aktivitäten ein. Dann doch lieber eine Ausfahrt mit dem Oldtimer. Und wenn der dann auch noch nach einem Wüstenwind benannt ist, ist die Szenerie perfekt.
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Scheibe runter und den Wind um die Nase wehen lassen. Das dachte sich auch die IG53 und machte sich auf den Weg durch den Hunsrück. Hinter diesem Kürzel stecken die Freunde des VW Typ 53, besser bekannt als VW Scirocco. Das nach dem Wüstenwind benannte Sportcoupé kam 1974, noch vor dem Golf, auf dessen Plattform er beruhte, auf den Markt.