Die Tradition reicht mehr als 50 Jahre zurück: Das Kuratorium für Sporttalentförderung ehrt alljährlich die sportlichen Top-Talente aus der Region. So war es auch am Mittwoch in der Messe Idar-Oberstein.

i Landrat Miroslaw Kowalski (links) ehrte die Sportler des Jahres: Sarah Bizer, EM-Fünfte im Rope Skipping, Jonas Jäckel, Deutscher Meister in der Leichtathletik (beide TVO) und das Turnteam der KTV Nahetal, das 2024 Verbands- und Rheinland-Pfalz-Meister wurde. Michael Greber

Das Kuratorium für Sporttalentförderung ehrt alljährlich die besten Jugendsportler im Kreis Birkenfeld. Zwar konnte auch in Corona-Zeiten immer eine Ehrung durchgeführt werden, dennoch hat die Pandemie das Ehrungsprocedere durcheinander gebracht. Mal fanden die Ehrungen unter freiem Himmel im Niederau-Park statt, mal zusammen mit anderen sportlichen Auszeichnungen.

Mit der aktuellen Ehrung haben die Sportförderer in den alten Rhythmus zurückgefunden. Die Auszeichnungen werden in enger Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und der Kreissparkasse Birkenfeld durchgeführt. So war es an Celine Roes von der KSK, die Veranstaltung in der Messe Idar-Oberstein zu eröffnen. Es folgte eine kurzweilige Leinwand-Präsentation mit Bildern der erfolgreichen Jungsportlerinnen und -sportler, bevor der Kuratoriumsvorsitzende Leonhard Stibitz die Gäste begrüßte.

Geburtenschwache Jahrgänge fordern ihren Tribut

Er bedauerte, dass bei der Veranstaltung lediglich 37 Athleten, inklusive Mannschaften, geehrt wurden und damit deutlich weniger als in Zeiten, als mehr als 100 junge Talente die Bühne bevölkerten. Das aber sei der Tatsache geschuldet, dass viele noch immer aktive und erfolgreiche Sportler die Altersgrenze von 18 Jahren überschritten haben, als auch an den geburtenschwachen Jahrgängen und gleichzeitig drastisch gestiegener Anforderungen an den Trainingsaufwand. „So nebenbei gewinnt man keine Landesmeisterschaft mehr“, sagte der Vorsitzende. Der Erfolg auf mindestens Landesebene ist dann auch Voraussetzung, in diesem Rahmen ausgezeichnet zu werden.

i Die Rope Skipper des TVO zeigten ihr Können. Michael Greber

Zum Ehrungszeremoniell gehört stets auch eine sportliche Vorführung. Hier waren es einmal mehr die Rope Skipperinnen des TV Oberstein, die ihre Seile im akrobatischen Einklang mit ihren Körpern fliegen ließen. Da wird Schnelligkeit gepaart mit Koordinationsgabe und höchster Konzentration. Die Vorführung war uns so höher einzuschätzen, weil sich die jungen Damen in direkter Vorbereitung der Deutschen Meisterschaften befinden. Trainerin Steffi Ackermann war aber zufrieden und gab der Hoffnung Ausdruck, dass es auch bei der DM so gut klappt.

Bevor dann die eigentlichen Ehrungen durchgeführt wurden, übernahm Torsten Rothfuchs das Mikrofon. Der Vorstandsvorsitzende der KSK Birkenfeld lobte das Kuratorium und natürlich auch die überdurchschnittlich guten Leistungen der Jugendsportler. Da durfte auch der Spendenscheck über 2500 Euro nicht fehlen, womit die KSK dem Kuratorium neuen Handlungsspielraum für weitere Sportförderung ermöglicht.

i KSK-Direktor Torsten Rothfuchs (rechts) überreichte einen Spendenscheck über 2500 Euro an den Kuratoriumsvorsitzenden Leonhard Stibitz. Michael Greber

Dann hatte das Warten auf die Ehrungen ein Ende. Leonhard Stibitz verlas die Erfolge und bat die erfolgreichen Mädchen und Jungs nach vorne. Dort bekamen sie von Kuratoriumsmitglied Sandra Dolby die silberne Ehrenmedaille, von Kreissportreferent Stefan Becker die Urkunde und von Celine Roes ein Präsent der KSK.

So geehrt wurden Paula Schupp, Karina Knudas, Zoe Fuchs, Sarah Bizer (alle Rope Skipping/TVO), David Bangert (Kartsport/MSC Wilzenberg), Alyssa Schübelin (Pole Dance/Zero Gravity), Noah Kunz, Julian Kunz, Greta Kunz (Radsport/VfR Baumholder), Antonia Weber, Felix Weber, (Leichtathletik/ITV), Niklas Müller, Laura Jungblut, Jonas Jäckel, Mia Hertrich, Amelie Fillmann, Neele Barth, Jana Bangert, (Leichtathletik/TVO), Lara Stach (Fußball/SC Birkenfeld), Celina Marie Franzmann, Nele Sophie Franzmann (Gerätturnen/TV Hettenrodt/KTV). Es folgte das Team Gerätturnen der KTV Nahetal, bestehend aus Nele Sophie und Celine Marie Franzmann, Malin Louise Scherne, Selia Caspary, Christin Nitsch, Leyla Mittelmann, Lahya Simon sowie Mona Weyand.

Den Abschluss machten die Cheerleader „Little Maniacs“ des Idarer Turnvereins, die sehr löblich in voller Mannschaftsstärke angetreten waren: Judith Anders, Aliyah Bootz, Julienna Heidi und Lea Marie Giertz, Emilia Maria Kakala, Amelie Klink, Ida Emilia Künne, Sinah Emilia Kunz, Emanuela Lang sowie Amelia Juliana Lopez.

i Alle Geehrten auf einem Bild Michael Greber

Der krönende Abschluss blieb Landrat Miroslaw Kowalski vorbehalten, der die Sportler des Jahres auszeichnen durfte. Es waren dies Sarah Bizer als Deutsche Meisterin und EM-Fünfte im Rope Skipping (TVO), Jonas Jäckel, Deutscher Meister und vielfach erfolgreicher Rekordhalter in der Leichtathletik (TVO), sowie das Turnteam der KTV Nahetal als Verbands- und Rheinland-Pfalz-Meister. Kowalski lobte die beachtlichen Leistungen in höchsten Tönen und überreichte den Gewinnern neben Urkunden noch einen Geldpreis.

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto gab es dann noch leckere Pizza und Getränke, gestiftet von der KSK und Schwollener Sprudel. Stibitz vergaß nicht zu erwähnen, dass sich die Messe mit ihrem engagierten Team wieder einmal als hervorragender Austragungsort und motivierter Unterstützer solcher Veranstaltungen verdient gemacht habe. les