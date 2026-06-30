Tennisprojekt dient Inklusion 
Besser als Wimbledon: TC Idar-Oberstein fördert Schüler
Eine Erfolgsgeschichte mit ganz viel Herz: Das Tennisprojekt der Idar-Obersteiner Peter-Caesar-Schule in Kooperation mit dem För
Eine Erfolgsgeschichte mit ganz viel Herz: Das Tennisprojekt der Idar-Obersteiner Peter-Caesar-Schule in Kooperation mit dem Förderverein des TC Idar-Oberstein gibt es seit zehn Jahren.
Florian Meigen

Wimbledon will hier niemand gewinnen, hier geht es um andere Dinge – und zwar um Inklusion und Liebe zur Bewegung in ihrer schönsten Form: Dies ermöglicht ein Projekt des TC Idar-Oberstein seit Jahren Kindern der Peter-Caesar-Schule. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Tennisprojekt der Idar-Obersteiner Peter-Caesar-Schule, einer Bildungseinrichtung mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche und motorische Entwicklung, in Kooperation mit dem Förderverein (FV) des TC Idar-Oberstein jährt sich zum zehnten Mal.Das bereits 2016 ins Leben gerufene Projekt erfreut sich auch eine Dekade später immer noch großer Beliebtheit.

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