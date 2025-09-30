40 Jahre Dorfkneipe Wickenrodt Besonderer Einsatz: Eine Gaststätte von allen für alle Günter Weinsheimer 30.09.2025, 13:00 Uhr

i An der Theke der Dorfkneipe in Wickenrodt lässt sich gut plaudern, dahinter auch. Günter Weinsheimer

In Wickenrodt sorgen die Bürger selbst für ihre Gemeinschaft und stehen dafür hinter der Theke. Das Projekt gegen das Kneipensterben aus der 170-Einwohner Gemeinde feiert nun Jubiläum.

Die gute alte Dorfkneipe – für viele Menschen ist sie weitaus mehr als die Möglichkeit, nur einen Happen zu essen oder ein Glas Bier zu trinken. Gerade auf dem Dorf ist die lokale Gaststätte wie ein zweites Wohnzimmer: Hier treffen sich Nachbarn und Freunde auf ein Bier, Vereine und Stammtische richten regelmäßige Treffen aus.







