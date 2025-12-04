Haushalt im Kreis Birkenfeld Beschluss ist gefasst: „Wir haben nix, und wir kriegen nix“ Kurt Knaudt 04.12.2025, 12:00 Uhr

i Die finanzielle Situation spitzt sich im Kreis Birkenfeld immer weiter zu: Landrat Miroslaw Kowalski geht davon aus, dass im Kreis bis Ende 2026 insgesamt 800 bis 1000 Arbeitsplätze wegfallen - dies schmälere auch die Kaufkraft, die kommunalen Steuereinnahmen und damit die Grundlagen für die Kreisumlage. Boris Roessler/dpa. picture alliance/dpa

Arbeitsplatzverluste und Haushaltsdefizit: Auch der Landkreis Birkenfeld steht vor großen Herausforderungen. Wie kann Künstliche Intelligenz zur Rettung beitragen, und welche Pläne bringt der neue Haushalt?

Abhängig von den nationalen und internationalen Krisen gerät auch die kleine Welt im Kreis Birkenfeld zunehmend in Schieflage. Das spiegelt sich im Haushaltsentwurf für 2026, den der Kreistag mit einem Defizit von 23 Millionen Euro am Montag im Kasino der Kreissparkasse in Idar-Oberstein mit insgesamt 24 Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen bei zehn Nein-Stimmen von AfD, Linke, LUB/BfB und Frank Frühauf von der CDU verabschiedete.







Artikel teilen

Artikel teilen