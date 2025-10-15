Hospizdienst Idar-Oberstein Berührende Begegnungen beim Tag der offenen Tür 15.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Team des Ambulanten Hospizdienstes freute sich über das Interesse an seinen Angeboten. Reiner Drumm. Rd

Der Welthospiztag, der die Aufmerksamkeit für hospizliche und palliative Belange auf internationaler Ebene erhöhen will, findet jährlich am zweiten Samstag im Oktober statt. Auch in Idar-Oberstein wurde der Tag zum Austausch genutzt.

Das Team des Ambulanten Hospizdienstes Idar-Oberstein hatte anlässlich des Welthospiztages zu einem besonderen Nachmittag eingeladen. Zahlreiche Besucher erlebten in den Räumen des Hospizdienstes einen abwechslungsreichen und zugleich berührenden Tag voller Begegnungen, Gespräche und kreativer Angebote.







