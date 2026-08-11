Der Unternehmer und Mäzen Bernd Willi Ripp feierte seinen 75. Geburtstag. Bei seinem Fest, zu dem viel lokale Prominenz aus Politik und Wirtschaft kam, gab es nur eine kurze Rede – und die hielt der Jubilar selbst.
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Das war bei so viel geballter Anwesenheit von lokaler Prominenz aus Politik und Wirtschaft, allen voran Landrat Miroslaw Kowalski und Oberbürgermeister Frank Frühauf, bemerkenswert: Bei der Feier zum 75. Geburtstag von Bernd Willi Ripp wurde nur eine kurze Rede gehalten – und zwar von ihm selbst.