Feier in Idar-Oberstein Bernd Willi Ripp: Arbeit ist für ihn wie ein Hobby Kurt Knaudt 11.08.2026, 11:00 Uhr

i Bernd Willi Ripp stößt mit seiner Frau Stefanie auf seinen 75. Geburtstag an. Cornelia Heinz

Der Unternehmer und Mäzen Bernd Willi Ripp feierte seinen 75. Geburtstag. Bei seinem Fest, zu dem viel lokale Prominenz aus Politik und Wirtschaft kam, gab es nur eine kurze Rede – und die hielt der Jubilar selbst.

Das war bei so viel geballter Anwesenheit von lokaler Prominenz aus Politik und Wirtschaft, allen voran Landrat Miroslaw Kowalski und Oberbürgermeister Frank Frühauf, bemerkenswert: Bei der Feier zum 75. Geburtstag von Bernd Willi Ripp wurde nur eine kurze Rede gehalten – und zwar von ihm selbst.







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