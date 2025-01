Kulturzentrum Goldener Engel Berglangenbacher Dirk Rausch zeigt seine Werke 21.01.2025, 17:00 Uhr

i Neben Siebdruck-Unikaten zeigt Dirk Rausch im Goldenen Engel auch Aquarelle und Druckgrafiken von transparenter Farbigkeit, die trotz der eher minimalistischen Formanlage einen hohen sinnlichen Reichtum entfalten. Dirk Rausch

Im Februar ist eine breite Palette der Werke des Künstlers Dirk Rausch im Goldenen Engel zu sehen. Die beeindruckenden Werke des Berglangenbachers zeichnen sich durch ihre besondere Feinheit und künstlerische Ausdruckskraft aus.

Anfang Februar steht die nächste Ausstellung im Goldenen Engel auf dem Programm. Dann wird der in Berglangenbach aufgewachsene Künstler Dirk Rausch eine Auswahl seiner Werke im Goldenen Engel in Baumholder präsentieren. R ausch ist künstlerischer Leiter der Siebdruckwerkstatt der Hochschule für Bildende Künste (HBK) Saar und lebt als freier Künstler in Saarbrücken.

