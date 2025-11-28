Beratung in Idar-Oberstein: Integration nach Migration

Migrationssozialarbeit unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration, indem sie bei alltäglichen Fragen, Behördengängen, Sprachförderung und rechtlichen Angelegenheiten hilft. Dieses Angebot gibt es auch in Idar-Oberstein.
Monique Großmann ist seit August beim Deutschen Roten Kreuz als Migrationssozialarbeiterin tätig. Die 32-Jährige lebt seit zwei Jahren mit ihrem Partner in Idar-Oberstein. Was macht eine Migrationssozialarbeiterin? Und was motiviert sie mit Blick auf die Aufgabe?