DRK-Angebot für Migranten Beratung in Idar-Oberstein: Integration nach Migration Vera Müller 28.11.2025, 18:00 Uhr

i Monique Großmann ist seit August beim DRK für Migrationssozialrbeit in Idar-Oberstein zuständig. Ihr Aufgabenfeld ist vielfältig. Pullig

Migrationssozialarbeit unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration, indem sie bei alltäglichen Fragen, Behördengängen, Sprachförderung und rechtlichen Angelegenheiten hilft. Dieses Angebot gibt es auch in Idar-Oberstein.

Monique Großmann ist seit August beim Deutschen Roten Kreuz als Migrationssozialarbeiterin tätig. Die 32-Jährige lebt seit zwei Jahren mit ihrem Partner in Idar-Oberstein. Was macht eine Migrationssozialarbeiterin? Und was motiviert sie mit Blick auf die Aufgabe?







