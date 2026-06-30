Fünf Hochschulen waren in das Projekt eingebunden. In der Villa Bengel präsentierten sie neu interpretierten, historischen Modeschmuck
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Während in der Wilhelmstraße der Asphalt die hohe Temperatur noch potenzierte, war es im Garten der Villa Bengel in Idar-Oberstein, im Schatten des monumentalen Kastanienbaumes, angenehmer. Die Hitze hatte sicher einige Besucher abgehalten, doch die konnten sich die Vernissage „Revision – zwischen Tradition und Innovation“ der Bengel-Stiftung sowie die vorausgegangenen Grußworte im Livestream anschauen.