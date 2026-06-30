Tradition und Innovation
Bengel-Stiftung zeigte Vernissage in Idar-Oberstein
Internationale Werkstücke und internationales Netzwerken. Fünf europäische Hochschulen stellten aus und die Gäste kamen unter an
Internationale Werkstücke und internationales Netzwerken. Fünf europäische Hochschulen stellten aus und die Gäste kamen unter anderem aus Ruanda und Jordanien.
Leonhard Stibitz

Fünf Hochschulen waren in das Projekt eingebunden. In der Villa Bengel präsentierten sie neu interpretierten, historischen Modeschmuck

Lesezeit 2 Minuten
Während in der Wilhelmstraße der Asphalt die hohe Temperatur noch potenzierte, war es im Garten der Villa Bengel in Idar-Oberstein, im Schatten des monumentalen Kastanienbaumes, angenehmer. Die Hitze hatte sicher einige Besucher abgehalten, doch die konnten sich die Vernissage „Revision – zwischen Tradition und Innovation“ der Bengel-Stiftung sowie die vorausgegangenen Grußworte im Livestream anschauen.

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