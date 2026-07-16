Der im Alter von 84 Jahren verstorbene Karl-Dieter Braun war Mitglied des Vorstands und ein wichtiger Bewahrer der Industriegeschichte Idar-Obersteins.
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Die Jakob-Bengel-Stiftung hat eine wichtige Führungspersönlichkeit verloren. Und das im doppelten Sinne: Der im Alter von 84 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorbene Karl-Dieter Braun war nicht nur Mitglied des Stiftungsvorstands, sondern auch ein wichtiger und geschätzter Lotse durch die umfangreiche Sammlung des Industriemuseums in der Wilhelmstraße in Idar-Oberstein.