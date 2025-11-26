Förderinitiative aus Kempfeld
Benefizkonzert für Reparatur des Kirchturmdachs
Der Gemischte Chor Allenbach erfreute mit einigen Liedbeiträgen beim Benefizkonzert.
Günter Weinsheimer

Ein Schaden am Kempfelder Kirchturmdach beläuft sich auf rund 250.000 Euro. Vor wenigen Wochen hat sich deshalb eine Förderinitiative gegründet, die nun ein Benefizkonzert organisiert hat.

Lesezeit 1 Minute
Die Kempfelder Kirche muss nach einem Schaden am Dach des Kirchturmes saniert werden. Die Kosten für die Kirchengemeinde Hochwald belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Eine riesen Summe, für die doch recht kleine Kirchengemeinde. So hat sich vor wenigen Wochen eine Förderinitiative gegründet, die versucht 40.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region