Einst waren es nur wenige Häuser: Heute ist das schön über dem Hahnenbachtal gelegene Sonnschied eine beliebte Wohngemeinde. Am Samstag wird Geburtstag gefeiert.

Am Samstag, 9. August, feiert die kleine Gemeinde Sonnschied hoch über dem Hahnenbachtal mit ihren 117 Einwohnern ihren 650. Geburtstag mit einem großen Dorfflohmarkt, der um 11 Uhr beginnt.

Die genaue Entstehung des Ortes ist zeitlich nicht mehr festzulegen. Die Jahreszahl 1375, auf welche sich die 650-Jahrfeier beruft, ist die erste namentliche Beurkundung des Dörfchens. Anfang des 14. Jahrhunderts gehörte die Ortschaft zum Territorium der Rhein- und Wildgrafen und bildete zusammen mit dem Nachbarort Wickenrodt ein gemeinsames Gericht. 1515 wurde Sonnschied durch den zweiten Wild- und Rheingräflichen Teilungsvertrag von Wickenrodt getrennt. Sonnschied kam zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den Besitz der Grafen Salm-Kyrburg, die zum Zweig der Rhein- und Wildgrafen gehörten.

Im Beiträge- und Abgabenverzeichnis von 1727 finden sich Namen, die auf nur sieben Häuser oder Hausgemeinschaften schließen lassen. Diese Einwohner erbauten in den Jahren 1727 bis 1729 die evangelische Kapelle, die noch heute genutzt wird. 1844/45 wurde die Ortschaft erstmals präzise vermessen. Der Vermesser notierte drei Brunnen: einen Gemeindebrunnen und zwei private Brunnenanlagen, die jeweils von vier beziehungsweise fünf Familien gemeinsam genutzt wurden.

Um das Jahr 1900 wurden die Haushalte dann mit fließendem Wasser versorgt, welches aus einem oberhalb der Ortschaft gelegenen Stollen in den Ort floss. Dieser Stollen ist auch heute noch erhalten. 1916 erfolgte der Anschluss an die Elektrizitätsversorgung.

1980 wurde das Neubaugebiet „Im Pferch„erschlossen, 1995 bis 1999 die Neugestaltung des Ortsbildes angegangen, auch wurde durch verschiedene infrastrukturelle Modernisierungen in dieser Zeit das Ortsbild neu geprägt. Es wurde ein Kinderspielplatz in der Dorfmitte errichtet und die Straßen erhielten neue Namen. 2010 wurde der Ort an schnelles Internet angeschlossen.

i Von der Höhe über Sonnschied hat man einen spektakulären Blick über das Hahnenbachtal. Robert Neuber

In seinem Grußwort zur 600-Jahrfeier im Jahre 1975 beschrieb der damalige Landrat des Landkreises Birkenfeld, Walter Beyer, den Ort unter anderem mit folgenden Worten: „Aus einem gesunden Gemeinschaftssinn erwächst auch die Verbundenheit zur Heimat.“ Auch 50 Jahre später ist dieses Grußwort noch hochaktuell. Trotz der stetigen Modernisierung des Ortes bleibt das Leben in der Dorfgemeinschaft ein wichtiger Grund „hier in dieser schönen Natur zu leben und zu arbeiten“, sagt Ortsbürgermeister Michael Hermes.

Für die kleinen Festgäste steht eine Hüpfburg bereit, für Essen und Trinken ist bestens gesorgt, unter anderem serviert der Angelsportverein Bergen Backfisch-Burger. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, und die Kirche ist für ein Orgelkonzert geöffnet. Eine Ausstellung von US-Cars befüllt den Festplatz. Livemusik steht auf dem Programm, aber auch der Auftritt von zwei Tanzgruppen: Die Little Maniacs sind Cheerleader des Idarer Turnvereins und die Highforest Dancers kommen aus Sensweiler. weg