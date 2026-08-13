Veranstaltungen in 2027 Bekommt Birkenfeld ein Street-Food-Festival? Niels Heudtlaß 13.08.2026, 17:00 Uhr

i Essen aus aller Welt soll es auf dem neuen Street-Food-Festival in Birkenfeld geben. Especial. picture alliance / Especial/NOTIMEX/dpa

Im kommenden Jahr könnte auf dem Talweiherplatz eine neue Veranstaltung stattfinden. Zuerst muss das Staubproblem gelöst werden. Wie das Street-Food-Festival aussehen soll.

Drei Tage lang sollen Birkenfelder im kommenden Jahr auf eine kulinarische Weltreise gehen können und dabei ihre Stadt nicht verlassen. Bunte Foodtrucks und Stände werden den Talweiherplatz säumen. Von asiatischen Street-Food-Klassikern bis zu lateinamerikanischen Snacks und afrikanischen Spezialitäten, von süß bis herzhaft, vegetarisch, vegan und glutenfrei – die neue Veranstaltung auf dem Talweiherplatz soll alle Ansprechen, die eine ...







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