Veranstaltungen in 2027
Bekommt Birkenfeld ein Street-Food-Festival?
Essen aus aller Welt soll es auf dem neuen Street-Food-Festival in Birkenfeld geben.
Essen aus aller Welt soll es auf dem neuen Street-Food-Festival in Birkenfeld geben.
Especial. picture alliance / Especial/NOTIMEX/dpa

Im kommenden Jahr könnte auf dem Talweiherplatz eine neue Veranstaltung stattfinden. Zuerst muss das Staubproblem gelöst werden. Wie das Street-Food-Festival aussehen soll. 

Lesezeit 2 Minuten
Drei Tage lang sollen Birkenfelder im kommenden Jahr auf eine kulinarische Weltreise gehen können und dabei ihre Stadt nicht verlassen. Bunte Foodtrucks und Stände werden den Talweiherplatz säumen. Von asiatischen Street-Food-Klassikern bis zu lateinamerikanischen Snacks und afrikanischen Spezialitäten, von süß bis herzhaft, vegetarisch, vegan und glutenfrei – die neue Veranstaltung auf dem Talweiherplatz soll alle Ansprechen, die eine ...
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