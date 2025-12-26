Tiefensteiner Weihnachtsbaum Beispiellose Aktion nähert sich den 200.000 Euro 26.12.2025, 17:00 Uhr

i Die Bachwagge Idar-Oberstein vor dem festlich leuchtenden Weihnachtsbaum, der im Vorfeld von der Kita Tiefenstein sowie der Grundschule Idarbachtal geschmückt worden war. Michael Brill

Der Tiefensteiner Weihnachtsbaum an Wagners Eck ist nicht nur ein gemütlicher Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit. Er steht mittlerweile auch für eine außergewöhnliche Spendensammlung.

Der „Tiefensteiner Weihnachtsbaum“ war auch in diesem Jahr wieder eine rundum gelungene Aktion. Bereits im zwölften Jahr beschert diese tolle Initiative der Firma Groh + Ripp dem nördlichen Stadtteil sowohl ein gemütliches Fest als auch eine wertvolle Spendenaktion für die Jugendarbeit der Ortsvereine.







Artikel teilen

Artikel teilen