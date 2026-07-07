Volksfest für Jung und Alt Beim Veitsrodter Prämienmarkt geht es Schlag auf Schlag Günter Weinsheimer 07.07.2026, 16:00 Uhr

i Der Veitsrodter Prämienmarkt: ein Marktplatz für Alt und Jung. Günter Weinsheimer

Am Freitag ist es wieder so weit: Der Veitsrodter Prämienmarkt wird eröffnet. Es ist das größte und besucherstärkste Volksfest im Kreis Birkenfeld. Auch ein Pferderennen gehört dazu. Blickfang ist wieder das 35 Meter hohe Riesenrad.

„Die Spannung steigt mit jedem Tag, an dem der Prämienmarkt näher an uns heranrückt“, sagt Marktmeister Uwe Franzmann. „Alle sind dann froh, wenn am Freitagabend, 10. Juli, um 19 Uhr der Fanfarencorps der Lustigen Schuppesser aus Planig den Veitsrodter Prämienmarkt 2026 und die Tanzgruppen des TuS Veitsrodt musikalisch und tänzerisch eröffnen.







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