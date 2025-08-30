Wer mit 88 Jahren noch Sport macht, hat allen Respekt verdient. Es gibt aber auch noch Übungsleiter in diesem Alter, die sich Woche für Woche um ihre Schäfchen kümmern, die zum Teil noch älter sind. Das ist auch bei der Gruppe von Alfred Engel so.

i „Fitness kennt kein Alter": Alfred Engel mit seiner Übungsgruppe im Gymnastikraum der Mikadohalle in Idar-Oberstein. Hosser. HOSSER

Trotz seines hohen Alters macht Alfred Engel fast täglich Sport – wenn nicht beim ITV im Übungsraum, dann in seinem großen Garten in Tiefenstein. Gerade eben erst hat er mit seinen beiden Söhnen einen fast 100 Meter langen Sichtschutz aus Holz installiert. Und er ist mit 88 nach wie vor Übungsleiter – einer der ältesten im Kreis Birkenfeld.

Jeden Montagmorgen trifft sich seine Gruppe „Fitness kennt kein Alter – Ü70“ von 9 bis 10 Uhr in der Mikadohalle zur gemeinsamen Gymnastik. Ü70 ist dabei fast schon untertrieben – die Teilnehmer sind alle über 80, der älteste zählt sogar schon 93 Jahre und kommt seit 15 Jahren in die Turnstunde. „Wir sind eine schöne Gemeinschaft und haben immer viel Spaß“, sagt Engel. Seit Corona ist die Gruppe allerdings deutlich geschrumpft, einige Teilnehmer kamen nicht mehr nach der Pause, neue zu finden ist schwer. Derzeit sind es weniger als zehn sportbegeisterte Senioren, die sich anhand eines von der Sporthochschule Köln entwickelten Bewegungsprogramms fit halten.

i Als junger Mann war Alfred Engel einer der besten Turner Deutschlands. Archiv Alfred Engel

Da wünscht sich Engel wieder etwas Zuwachs: „Einfach vorbeikommen und mal reinschnuppern“, empfiehlt der frühere Spitzenturner. „Man braucht gar keine Vorkenntnisse. Es ist erstaunlich, welche Fortschritte Neueinsteiger machen.“ Das Programm fördert Mobilität und Beweglichkeit und soll durch die Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit zum Erhalt der Selbstständigkeit im Alter beitragen. „Wir machen einfache Geschicklichkeits-, Koordinations- und Gleichgewichtsübungen“, erläutert Engel. „Und wir tun auch viel für die Bauchmuskeln“, lacht er und meint damit: Witze erzählen und Erinnerungen an die schöne alte Zeit austauschen.

i Übungsleiter Alfred Engel ist auch mit 88 Jahren noch voller Energie. Hosser. HOSSER

Wäre es nach seinem Vater gegangen, wäre Klein-Alfred Ringer geworden. Wie er. Zum Training in die Dampfschleife war es nicht weit. Es gab auch schon erste Erfolge mit der Schüler-Rheinlandmeisterschaft bis 60 Pfund. Doch nach einer Mandeloperation hatte Engel anhaltende Schmerzen beim „Schwitzkasten“ – und so orientierte er sich um: Beim ITV wurde er schnell einer der besten Turner im Schülerbereich: „Ich habe als Zwölf-, Dreizehnjähriger schon mit den Männern trainiert.“ Als Jugendlicher ist er die Nummer eins im Turngau Nahe/Idarbachtal, wird Landesmeister im olympischen Zwölfkampf und vielfacher Mittelrheinmeister.

Am Abend noch zum Training nach Kreuznach

Doch Engel will noch weiter kommen in seinem Sport, da reicht das ITV-Training nicht mehr aus. Schon bald fährt das Turntalent einmal die Woche nach der Arbeit nach Bad Kreuznach zum Training mit dem legendären Jakob Kiefer: „Ich kam um 20.15 Uhr am Bahnhof in Kreuznach an, dann wurde bis nach 23 Uhr trainiert.“ Da da kein Zug mehr Richtung Idar-Oberstein fährt, übernachtet der junge Turner bei seinem Trainer und nimmt am Morgen wieder den ersten Zug zurück nach Idar-Oberstein, um rechtzeitig an seiner Arbeitsstelle, dem Bekleidungshaus Weilemann in Idar, zu sein, wo er damals eine Lehre als Einzelhandelskaufmann absolviert: „Mein Chef war immer sehr fair, wenn Training oder Wettkämpfe anstanden.“

i Vorturner Alfred Engel Hosser. HOSSER

Das engagierte Training führt zu Erfolgen. Höhepunkt ist bei der DM im Jahre 1963 ein sechster Rang am Seitpferd und Platz neun im Zwölfkampf. Aufgrund seiner Leistungen steht der Idar-Obersteiner im Olympiakader für die Spiele in Rom. Da damals jedoch noch eine gesamtdeutsche Mannschaft gemeldet wurde und die BRD somit nur Anspruch auf vier der acht Plätze hat, langt es ganz knapp nicht. Engel kommt aber viel rum mit dem Olympiakader, es stehen etliche Lehrgänge und Wettkämpfe auf dem Plan.

Auch mit der Mittelrheinriege ist der ITV-Sportler viel unterwegs. Vielen Idar-Obersteinern lange in Erinnerung geblieben ist der Länderkampf gegen Luxemburg, der Ende der 1950er-Jahre in der prall gefüllten Obersteiner Festhalle stattfand und von der späteren Reporterlegende Ernst Huberty moderiert wurde. „Alfred war damals – das sagten viele – der eleganteste der Turner“, erinnert sich Helmut Franzmann, der damals unter den Besuchern in der Festhalle war. Noch heute pflegen Engel und seine Ehefrau den Kontakt zu den verbliebenen drei Mitturnern der erfolgreichen Mittelrheinriege von damals.

Erste Übungsleiterstelle beim VfL Enzweiler

Als es mit dem Leistungsturnen altersbedingt zu Ende geht, folgt die Ausbildung zum Sportlehrer und zum Übungsleiter. Gemeinsam mit den Trainerlegenden Heinz Hofmann, Bernd Cullmann und Erhard Wäldchen absolviert er die anspruchsvolle und fordernde Ausbildung in Mainz. „Meine erste Übungsleiterstelle hatte ich bei einer talentierten Gruppe junger Turner des VfL Enzweiler.“ Schon bald geht es aber wieder zurück in den Heimathafen ITV, wo Engel den Leistungsbereich Kunstturnen mit aufbaut, wobei er sich vor allem auf die Sparten Geräte und Boden fokussiert. Eines der größten Talente des damaligen Trainers Alfred Engel war Stefan Georg, der später einen dritten Platz bei Deutschen Meisterschaften errang.

Auch bei der Skigymnastik engagiert sich der begeisterte Skiläufer, es ist sein erstes nicht wettkampfgebundenes Training. Die Skigymnastik war auch bei Nicht-Skiläufern beliebt: „Stellenweise hatten wir mehr als 50 Teilnehmer in der Gymnastikhalle des ITV“, erinnert sich Engel.

Irgendwann nach der Jahrtausendwende übernimmt er dann die ersten Seniorengymnastikgruppen. Viele ITV-Sportler werden mit dem Übungsleiter Alfred Engel alt, das ist auch heute noch so. Immer neue Fitness-Programme für Senioren hielten Einzug beim ITV, immer in der ersten Reihe dabei: Alfred Engel. „Der neue Fitnessraum hat damals für Attraktivität und Zulauf gesorgt.“