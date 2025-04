Es war nicht nur der Knappenchor Bundenbach unter Leitung von Gregor Steffen und der MGV Sulzbach (Leitung: Ursula Marquis), auch ein Quintett desLandespolizeiorchesters und der Hofer Symphoniker, die allesamt mit einem breitgefächerten Repertoire aufwarteten, war zu sehen und zu hören. Schon beeindruckend nach der Begrüßungdurch Andreas Endres der singende Einmarsch des Knappenchores mit demBarbaralied. Zum Schluss konnten beim Steigerlied alle kräftig mitsingen.

DerMGV Sulzbach überzeugte das Publikum mit seinem eigenen Liedgut, ehe dasQuintett mit Klassik- und Rockmelodien begeisterte. Am Ende war es dann dochder gemeinsame Auftritt und gelungene Abschluss von Knappenchor und MGVSulzbach, die auch um eine Zugabe nicht herumkamen. Anschließend wurde imVereinsheim in gemütlicher Runde noch lange zusammengesessen.„Es war ein schöner Konzertabend mit eindrucksvollen Beiträgen“, stellte der Beigeordnete Andreas Endres fest, der sich auch freute, dass Knappenchor und MGV Sulzbachauf ihre Gage verzichtete. Diese zählte dann auch zu den 1870 Euro, die sich inder Spendendose, befanden. Der Erlös der Veranstaltung kommt einer in Not geratenen Familie zugute. Sie darf sich auch über 500 Eurofreuen, welche die Aktionsgemeinschaft „Kind für Kinder“ Kirschweiler spendete.

Knappenchor-Vorsitzender Werner Krug freute sich, dass der Knappenchor und derMGV Sulzbach seit einiger Zeit schon gemeinsam geprobt hatten. Das Ergebnis konnte sicham Samstagabend hören lassen. „So geht es eigentlich nur. Da macht das Singenmit 30 Sängern einfach viel mehr Spaß“, sagte Krug. weg