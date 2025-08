Gerhard Hosser ist der Seniorchef der Foto-Agentur Hosser und hat das Geschehen in Idar-Oberstein und im Kreis Birkenfeld über viele Jahrzehnte verfolgt und dokumentiert. In der NZ-Sommerserie erzählt der 97-Jährige von früher.

Fast alle Väter in unserer 3000 Seelen zählenden Arbeitersiedlung waren Pfeifenraucher, sie „smokten“ aus irdenen weißen Pfeifchen, die nicht viel mehr als zehn Pfennig das Stück kosteten. Der Tabak wurde in den kleinen Lebensmittelgeschäften als „Grimm und Tripel“ oder „Rotfuchs“ angeboten. In Tabakwarengeschäften war die Auswahl sicher noch viel umfassender, aber da wurde doch recht selten gekauft. Die Mutter war meistens der Einkäufer oder besser gesagt, der Mitbringer. Wir Kinder waren natürlich auch scharf auf die kleinen Pfeifchen. Aus diesen Tonpfeifen machten wir Kinder dann Seifenblasen. Um dieses muntere Spiel zu treiben, war gar nicht viel von Nöten: Ein wenig ganz gewöhnliche Kernseife, parfümierte Riechseife war wie ein Fremdwort für uns. Ein Glas Wasser, ein Stück Seife hinein, ein wenig gerührt und schon konnten die ersten Seifenblasen in der Luft umhertanzen. Buntschillernd flogen sie, am schönsten bei windstillem Wetter, vor den Fenstern der höher gelegenen Wohnungen.

Wer auch immer die verschiedensten Spielereien aufbrachte – oftmals einer morgens in der Schule, wenn er im Klassenzimmer heimlich ein Blasrohr auspackte, mit Linsen oder Erbsen oder Holunderbeeren den Mitschülern an den Hinterkopf schoss – dann musste am Mittag daheim wohl jeder ein Blasrohr haben. Hohlröhrchen jeglicher Art waren dann gesucht. Die Schubladen wurden ausgekramt auf der Suche nach brauchbarem Gerät, im Küchenschrank nach schießbarem Material gesucht und oft genug wurden wir von den Mamis an die frische Luft gesetzt, wenn ihnen das Gesuche in der Wohnung zu viel wurde. Schön war es trotzdem.

Hausaufgaben gerieten manchmal in Vergessenheit

Wehe, eines von uns Kindern kam irgendwo vorbei, wo man „Itzig“ spielte. „Itzig“, ein Spiel, das mit einem Schlagstab von etwa 30 Zentimetern Länge und einem circa zehn Zentimeter langen Rundholz, ungefähr drei Zentimeter dick an beiden Seiten, ähnlich einem gespitzten Bleistift geschnitzt, gespielt wurde. Der „Itzig“ war das kleine runde spitze Ding. Wer teilnahm, war beliebig. Grundsätzlich kam man nacheinander an die Reihe, und das sah so aus: Drei Schläge hatte man. Wer den „Itzig“, den man, auf die Spitze hauend, etwas vom Boden wegbeförderte und dann durch einen erneuten Schlag weiter trieb, wurde vermessen. Irgendein anderer Mitspieler nahm den Schlagstab. Zack-zack ging das. Wer die längste Strecke hatte, war nun einmal mehr der Sieger. Waren alle Teilnehmer durch, begann das Ganze von Neuem.

Die Schularbeiten hätte man über diesem Spiel glatt vergessen können. So recht gerne haben wir die Hausaufgaben für die Schule, so glaube ich, ohnehin nicht in unserem Nachmittagsprogramm gehabt. Wehe aber, beim Itzigschlagen ging unglücklicherweise eine Fensterscheibe zu Bruch, war das Geschrei aus der betreffenden Wohnung nicht ganz ohne. Ich kann mich gut erinnern, dass ich selbst mindestens zweimal mit einem Fensterflügel unter dem Arm in die Glaserei musste. Aus meiner Erinnerung hat das kleine Scheibchen etwa 1.50 Mark gekostet. Für unsere Mütter oftmals keine Kleinigkeit, als der Wochenlohn für den einfachen, oft ungelernten Arbeiter kaum 18 Mark betrug und wo fast überall zwischen sieben und zehn Kinder mit ihren Eltern um den Tisch saßen. Die Miete, das Geld für Strom und Wasser, das Geld für Brot und, wenn es hochkam, für Margarine, mussten aus dem kargen Lohn bestritten werden. Wurst war fast ein Fremdwort, Fleisch kam höchstenfalls am Sonntag auf dem Tisch.

Was die Mütter damals leisteten, ist nicht zu überbieten

An dieser Stelle noch ein Lob für alle unsere Mütter von damals. Was diese Frauen leisteten, ist nicht zu überbieten. Nie in Urlaub gewesen, keinen einzigen freien Tag gehabt. Strümpfe gestopft, Hosen und Kleider geflickt, gewaschen, geputzt, essen für den Mittagstisch vorbereitet, mit den Kindern Schularbeiten gemacht, zwischendurch Heimarbeit für die Industrie gemacht, eingekauft, kranke Kinder versorgt. Kein Auto weit und breit, kaum ein Fahrrad. Alles immer zu Fuß. Wie das Schuhwerk der Mütter aussah, weiß ich nicht, wie aber die Schuhe der Kinder ausgesehen haben, das ist mir selbst heute noch voll bewusst. Am Mittagstisch, um nur einmal ein Beispiel zu nennen, wenn es dann einmal im Monat die allseits beliebten Kartoffelklöße gab, musste eine Mutter für eine zehnköpfige Familie einen Viertelzentner Kartoffeln schälen und die von Hand auf dem Reibeeisen „rappen“, wie man das in der Gegend zwischen Hunsrück und Pfälzer Bergland nannte.

Den Abwasch erledigen, die Wäsche waschen, die Kleinkinder stillen – schier zum Verzweifeln. Zu jedem Essenkochen musste Feuer im Herd angezündet werden, auch im Sommer, auch wenn draußen das Thermometer über 30 Grad kletterte. Einen Kühlschrank hatte man nicht. Was man vor allzu warmen Temperaturen schützen wollte, musste in den Keller, dort waren in aller Regel aber auch noch Mäuse zu Hause.