Mit seinen 150 Jahren zählt der Turnverein im kleinen Vollmersbach zu den ältesten Vereinen im Landkreis. Das wurde am vergangenen und wird am kommenden Wochenende groß gefeiert.

Dass man zu Gast bei einem Turnverein war, merkte man schon gleich bei der Eröffnung, als Vorsitzender Matthias Hautmann die Besucher des Festakts zum 150-jährigen Bestehen des TV Vollmersbach im Bürgerhaus zu einer Stuhlgymnastikübung ermunterte: Locker machen für gut 120 Minuten Reden, Ehrungen und Glückwünsche.

Hautmann blickte in seiner Begrüßung auf „fünf Generationen Vereinsgeschichte mit allen Höhen und Tiefen“ zurück. 150 Jahre – das sei „ein Grund zum Feiern, aber auch ein Moment, um innezuhalten“. Es sei viel passiert in dieser Zeit, „das Miteinander im Verein aber ist geblieben“, sagte Hautmann, der ja gleichzeitig auch Ortsbürgermeister ist. Der Sportverein sei heute mehr denn je „ein Anker im aufgewühlten Meer des Alltags“. Tradition mit modernen Trends zu verbinden, das sei das Motto des heutigen, des modernen TVV, dessen „Erfolgsgeschichte es verdient, fortgesetzt zu werden“.

i Die Jüngsten im Verein eröffneten den Reigen der Showeinlagen mit einem Tanz unter der Leitung von Nina Borchert. Stefan Conradt

In Vertretung von Landrat Miroslaw Kowalski überbrachte der Beigeordnete Holger Noss die Glückwünsche des Nationalparklandkreises. Er sprach von einer bemerkenswerten Entwicklung vom klassischen Turnverein zu einem modernen Vielspartenverein. Der Turnverein mit seinen mehr als 320 Mitgliedern (bei 450 Einwohnern!) sei offen auch für Nichtmitglieder und so eine tragende Säule des Breitensports in der Region. Noss dankte allen, die tagtäglich dazu beitragen, den Turnverein zu einem „sozialen Ort für alle Generationen zu machen“.

Auch Uwe Weber, Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen, überbrachte Urkunde und Geldgeschenk. Bei seiner Ansprache erntete er Jubel, als er anmerkte, dass sich Vollmersbach immer gegen eine Eingemeindung in die Stadt Idar-Oberstein gewehrt habe.

i Die Vorsitzende des Landesportbunds, Monika Sauer, überreichte gemeinsam mit Sportkreisvorsitzenden Bernd Pohl (links) eine dekorative Urkunde an den Vorsitzenden des TV Vollmersbach, Matthias Hautmann. Stefan Conradt

Sie sei zum ersten Mal in Vollmersbach, gestand Monika Sauer. Um so beeindruckter war die Vorsitzende des Landesportbunds vom großen Sportangebot des TVV und vom Saal im Gemeinschaftshaus, wo der Festakt stattfand: „So etwas halten nicht viele Gemeinden für ihre Vereine vor.“ Sie dankte dem TVV: „Sportvereine sind eine Heimat im Sozialen wie im Sportlichen.“ Gemeinsam mit dem Sportkreisvorsitzenden Bernd Pohl überreichte sie eine Urkunde für das Vereinsheim.

Ehe der Reigen der Grußworte – unter anderem von den Nachbarvereinen von Idar bis Herrstein – weiterging, warf Dieter Petsch einen Blick zurück in die lange Geschichte des „Geburtstagskinds“. Die konnte man auch in der kleinen Chronik mit vielen Bildern nachlesen, die rechtzeitig zum Festwochenende fertig geworden war und im Bürgerhaus auslag. Petsch hatte dafür jede Menge alte Unterlagen durchforstet und dankte den Vereinsgründern und ihren Nachfolgern, dass sie alles so akribisch dokumentiert haben. Das sei hilfreich, um aus der Vergangenheit zu lernen und Fehlerwiederholungen zu vermeiden. Ganz konkret verwies der frühere Ortsbürgermeister auf dunkle Zeiten, als auf Druck aus Berlin das Vereinsstatut 1933 dahingehend geändert wurde, dass nur noch TVV-Mitglied werden konnte, wer „arischer Abstammung“ war. So etwas dürfe sich nie mehr wiederholen.

i Saxophonist Bernd Nickaes (Saxolicious) begleitete den Festakt musikalisch und übernahm im Anschluss gemeinsam mit einem DJ auch die Sportfete, die im Anschluss an den Festakt stattfand. Stefan Conradt

Petsch beleuchtete auch die großen Erfolge der Turner vor und der Handballer nach dem Zweiten Weltkrieg, erinnerte aber auch an „Hartmanns Saal“, wo sich früher Dorf- und Vereinsleben fokussierte. Auch die Modernisierung des Vereins etwa mit Tennis, Boule und Beachvolleyball und die Öffnung der Kurse in Zusammenarbeit mit dem Sportbildungswerk auch für Nicht-Mitglieder war Thema von Petschs Vortrag.

i Thomas Roland, der Vizepräsident des Turnverbands Rheinland, überreichte eine dekorative Bronzeplatte mit dem Kopf von Turnvater Jahn. Stefan Conradt

Thomas Roland, der Vizepräsident des Turnverbands Rheinland, war zu Fuß aus Veitsrodt nach Vollmersbach gekommen – obwohl er eine 4 Kilogramm schwere Plakette des Deutschen Turnerbundes dabei hatte sowie Gutscheine für Übungsleiterlehrgänge und neue Turngeräte. Für den Tennisverband Rheinland überreichte Präsidiumsmitglied Andreas Germei eine Urkunde fürs Clubheim. Joachim Klein vom Skiverband Rheinland dankte dafür, dass der TVV eines von nur fünf Nordic-Walking-Zentren in Rheinland-Pfalz betreibe. Und Sigrid Quint vom Bildungswerk Sport überreichte Matthias Hautmann einen „inneren Schweinehund“, der die Vereinsmitglieder daran erinnern soll: „Steh auf, geh, tu was.“

i Die Ropeskipperinnen des TV Oberstein formten am Ende ihres spektakulären Auftritts die Großbuchstaben TVV mit ihren beleuchteten Springseilen. Stefan Conradt

Optischer Höhepunkt des Festakts war der Auftritt der Ropeskipperinnen des TV Oberstein unter der Leitung von Trainerin Steffi Ackermann, die sich derzeit auf die WM-Teilnahme in Tokio vorbereiten. Die Leistungsträgerinnen der In-Sportart (auf der Bühne standen ausschließlich DM-Teilnehmer, die meisten von ihnen waren Medaillengewinner) boten ein Highspeed-Seilsprung-Spektakel und markierten am Ende unter großem Applaus mit LED-beleuchteten Seilen das TVV-Logo.

i "Die Treusten des Vereins" zeichnete Vorsitzender Matthias Hautmann (Mitte) aus: Hans Hartmann (seit 1953 Mitglied), Hans Schütz (1956), Karl-Heinz Dreher (1961), Elke Schütz (1964), Ursula Fey (1964) und Christa Schmidt (1964). Nicht im Bild ist Christel Hartmann (1954). Stefan Conradt

Am Ende der Feier zeichnete Matthias Hautmann zahlreiche langjährige Mitglieder („die treusten im Verein“) aus. Die älteste von ihnen, Christel Veeck, die schon 1948 beitrat, konnte ebenso nicht anwesend sein wie drei Jubilare: Hans Veeck, Inge Ogait und Liesl Stein. Saxophonist Bernd Nickaes (Saxolicious) begleitete den Festakt musikalisch und übernahm im Anschluss gemeinsam mit einem DJ auch die Sportler-Party, die im Anschluss an den Festakt stattfand.

Das Vereinsjubiläum wird am kommenden Wochenende weitergefeiert mit einem dreitägigen Sportfest, das am Freitag mit einem Hobbyfußballturnier auf dem Sportgelände des TVV beginnt. Am Samstag finden ab 14 Uhr die Boule-Kreismeisterschaften für jedermann statt, um 18.30 Uhr gibt es ein Handballspiel der HSG Obere Nahe und Schott Mainz. Am Sonntag startet um 10 Uhr eine geführte Mountainbike-Tour, um 11 Uhr eine Nordic-Walking-Runde (mit Abnahme Laufabzeichen). Um 12 Uhr gibt es Blasmusik und Pizzasuppe und um 14 Uhr ein Handballturnier der E-, C- und B-Jugend. Auf kleine Besucher warten Hüpfburg und Wasserrutsche.