Idar-Obersteiner Wehrleiter Beim Essen-Kochen Haus verlassen? Dann brennt’s! Vera Müller 03.03.2026, 15:46 Uhr

i Ein Wohnungsbrand beschäftigte die Idar-Obersteiner Feuerwehr dieser Tage. Bislang war es ein arbeitsreiches Jahr, betont Wehrleiter Jörg Riemer. HOSSER

Die Küche ist der gefährlichste Ort der Wohnung? Kann nicht sein. Oder doch? Nach Angaben der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes entstehen 48 Prozent aller Wohnungsbrände in der Küche. Zu beobachten ist das auch in Idar-Oberstein.

Ein gemeldeter Wohnungsbrand hat am späten Samstagabend in der Amtsstraße in Oberstein für einen Einsatz der Feuerwache 1 gesorgt. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand in der Küche handelte. Das kommt häufig vor. Die Hauptursache ist unbeaufsichtigtes oder vergessenes Essen auf dem Herd.







