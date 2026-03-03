Die Küche ist der gefährlichste Ort der Wohnung? Kann nicht sein. Oder doch? Nach Angaben der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes entstehen 48 Prozent aller Wohnungsbrände in der Küche. Zu beobachten ist das auch in Idar-Oberstein.
Lesezeit 2 Minuten
Ein gemeldeter Wohnungsbrand hat am späten Samstagabend in der Amtsstraße in Oberstein für einen Einsatz der Feuerwache 1 gesorgt. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand in der Küche handelte. Das kommt häufig vor. Die Hauptursache ist unbeaufsichtigtes oder vergessenes Essen auf dem Herd.