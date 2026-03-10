Klinikum Idar-Oberstein: Beim Brand reagierten drei junge Pfleger blitzschnell
Ein Brand im Klinikum Idar-Oberstein sorgte dieser Tage für einen Feuerwehreinsatz. Schlimmeres wurde verhindert, weil drei junge Leute besonnen reagierten und sich an die trainierten Vorgaben hielten. Hier ihre Geschichte.
In einem Flurbereich vor der Endoskopie entwickelte sich am Samstag in einem Gebäudeteil des Klinikums Idar-Oberstein mit Steinplattenverkleidung ein Schwelbrand im Dämmmaterial einer hinterlüfteten Fassade. Dank des schnellen und besonnenen Handelns von Mitarbeitenden konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden.