Beim Brand reagierten drei junge Pfleger blitzschnell 
Brandeinsatz im Klinikum Idar-Oberstein: Ibrahim Khaledian (von links), Alireza Azarnivar und Lara Haag freuen sich über das dicke Lob von Verwaltungsdirektor Joachim Krekel.
Moritz Forster

Ein Brand im Klinikum Idar-Oberstein sorgte dieser Tage für einen Feuerwehreinsatz. Schlimmeres wurde verhindert, weil drei junge Leute besonnen reagierten und sich an die trainierten Vorgaben hielten. Hier ihre Geschichte.

In einem Flurbereich vor der Endoskopie entwickelte sich am Samstag in einem Gebäudeteil des Klinikums Idar-Oberstein mit Steinplattenverkleidung ein Schwelbrand im Dämmmaterial einer hinterlüfteten Fassade. Dank des schnellen und besonnenen Handelns von Mitarbeitenden konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden.

