Schulz blickt auf Projekte
Beim Ausbau der Hunsrückspange soll es vorangehen
Noch führt die neue Talbrücke bei Rhaunen ins Nirgendwo. VG-Bürgermeister Markus Schulz will mit dazu beitragen, dass das nicht
Noch führt die neue Talbrücke bei Rhaunen ins Nirgendwo. VG-Bürgermeister Markus Schulz will mit dazu beitragen, dass das nicht so bleibt und der Ausbau der Hunsrückspange weitergeht.
Kurt Knaudt

Schulneubau, das neue Kompetenzzentrum in Herrstein, der Bikepark am Idarkopf und das Tal der Jahrtausende in Bundenbach: Welche Projekte den neuen Verbandsgemeinde-Bürgermeister für Herrstein-Rhaunen Markus Schulz derzeit beschäftigen.

Lesezeit 2 Minuten
Von den laufenden Projekten hat Markus Schulz, seit 1. Mai Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen, vor allem das neue Kompetenzzentrum für Pflege und Wohnen in Herrstein viel Zeit und Energie gekostet, das für ihn ähnlich wie das Freibad in Rhaunen und das Sportleistungszentrum in Niederwörresbach ein unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge ist.
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