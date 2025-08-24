Zwei Bühnen und tolle Stimmung herrschte am Freitag und Samstag beim Altstadtfest in Baumholder. Obwohl die Bands nur bis Mitternacht aufspielen durften, ließen sich die Besucher nicht vom Feiern abhalten.

Baumholder. Der Auftakt zum 34. Altstadtfest am Freitag verlief noch etwas zögerlich, doch im Lauf des Abends füllten sich der Marktplatz und Poststraße doch merklich. Zumal ein Großteil der gut 200 Zuschauer vom Derby mit Berschweiler aus dem Brühlstadion gegen 21 Uhr wieder in die Innenstadt kamen. Nach der inoffiziellen Begrüßung im Hof Giszas für Alteingesessene, Helfer und geladene Gäste ging es zur Marktplatzbühne, wo der Musikverein Germania Ruschberg ab 18 Uhr aufspielte, um die ersten zwei Fässer Bier anzustechen. Brigadekommandeur Oberst Christopher Richardson und Garrison Command Sergeant Major Raymond Wrensch schlugen die Fässer mit dem Freibier an. Allerdings war der Oberst etwas zu schwungvoll und zerdepperte den Hahn das Karlsberg-Fasses so, dass ein Schraubenzieher her musste, um das Bier dann schlussendlich aus der Öffnung laufen zu lassen.

i Oberst Christopher Richardson (hinten links) und Command Sergeant Major Raymond Wrensch beim Faßbieranstich. Sascha Saueressig

Die Ruschberger sorgten anschließend gut zweieinhalb Stunden für beste Unterhaltung, bevor die Gruppe Fade Out und in der Poststraße DJ Marcello übernahmen. Bis Mitternacht sorgten sie für prächtige Stimmung – dann war allerdings Schluss. „Wir sind froh, dass wir wieder zwei Bühnen mit unterschiedlicher Musik anbieten können. Allerdings müssen wir aufgrund der Vorgaben des Lärmschutzes um Mitternacht aufhören“, sagte Ulrich Jung aus dem Organisationsteam der IG Altstadtfest.

„Am Samstag war richtig gut was los. Das veränderte Konzept, wieder mit zwei Bühnen zu arbeiten, ist zu 100 Prozent eingeschlagen.“

Ulrich Jung, IG Altstadtfest.

Dennoch kamen die Besucher auf ihre Kosten – und auch am Samstag feierten die Partygänger bei Musik der The Chives! und Southern Rock, Blues und Country ab 18 Uhr, bevor die XXL-Steirer und die C3ntral Houseband übernahmen. „Die Stimmung war prächtig. Schön, dass wir wieder mit zwei Bühnen feiern konnten“, bestätigte IG-Sprecher Yannick Simon. Der Samstag sei richtig gut angenommen worden – und die Feierwilligen hielten bis in die frühen Morgenstunden an.

„Obwohl die Musik so früh enden musste, haben wir bis in die Morgenstunden gefeiert.“

Yannick Simon, Sprecher IG Altstadtfest

Parallel konnten es sich die Gäste nicht nur bei Bier und Wein gut gehen lassen. Das Angebot war wieder vielfältig, es gab frische Zitronenlimo, Daiquiris, Pommes, Crêpes, Burger, Langos oder auch mexikanische Spezialitäten. Und auch für die Kinder gab es Süßwarenstände, Schießstand und Autoscooter – dazu kamen am Sonntag zum OIE-Familientag noch eine Hüpfburg und Kinderschminken. (Bericht folgt.)