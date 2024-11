Gemeindevorstand in Kirschweiler ist endlich komplett: Wiederwahl von Michaela Herrmann und Birgit Weinz Beigeordnete machen weiter 03.11.2024, 09:52 Uhr

i Michaela Herrmann (rechts) als Erste und Birgit Weinz als weitere Beigeordnete wurden vom Ortsgemeinderat Kirschweiler in den Gemeindevorstand gewählt. Darüber freut sich Ortsbürgermeister Christoph Benkendorff. Foto: Hosser HOSSER. Hosser

Kirschweiler. 141 Tage nach der Kommunalwahl mit der überraschenden Urwahl von Christoph Benkendorff als Ortsbürgermeister ist der Gemeindevorstand in Kirschweiler endlich komplett.

Am vergangenen Montag wurden in einer gut besuchten Gemeinderatssitzung – es war bereits die fünfte seit der Kommunalwahl – Michaela Herrmann als Erste und Birgit Weinz als weitere Beigeordnete jeweils einstimmig (wieder-)gewählt. Die beiden wechseln also im Vergleich zur zurückliegenden Wahlperiode die Positionen.

