In der VG Herrstein-Rhaunen
Bei Windkraft und Photovoltaik wurde kräftig gestrichen
Der Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan der VG Herrstein-Rhaunen sieht auch Kürzungen bei den Photovoltaikflächen vor.
Der Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan der VG Herrstein-Rhaunen sieht auch Kürzungen bei den Photovoltaikflächen vor.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Der Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan der VG Herrstein-Rhaunen kürzt radikal Flächen für Windkraft und Photovoltaik. Welche Gründe stecken dahinter, und welche Flächen bleiben bestehen?

Lesezeit 3 Minuten
In der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen wird es deutlich weniger Gebiete für Windräder geben als von Ortsgemeinden und Projektierern anvisiert. Das geht aus dem Entwurf für den neuen Flächennutzungsplan der VG hervor, den Hugo Kern vom damit beauftragten Planungsbüro Kernplan in Kaiserslautern in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses präsentierte.

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Nahe-ZeitungEnergie

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