Restaurant Kirschweiler Brücke
Bei Weitem nicht nur auf Spießbraten spezialisiert
"Mir macht es immer noch Spaß", sagt Hans-Werner Veek, der bei der Auswahl der Produkte auf hohe Qualität Wert legt.
"Mir macht es immer noch Spaß", sagt Hans-Werner Veek, der bei der Auswahl der Produkte auf hohe Qualität Wert legt.
Vincent Dommer

Im Rückblick überwiegt das Positive: Vor 25 Jahren haben Hans-Werner und Sabine Veek das Restaurant übernommen. Was sich in dieser Zeit verändert hat und wie sich die Speisekarte entwickelt hat.

Lesezeit 3 Minuten
Eine ehrliche, bodenständige Küche von hoher Qualität: Das ist der Anspruch, den Hans-Werner Veek und seine Frau Sabine in ihrem Restaurant Kirschweiler Brücke seit 25 Jahren verfolgen. Zum Jubiläum blickt der 57-Jährige zurück und nach vorn – und verrät im Gespräch mit unserer Zeitung auch das Geheimnis eines guten Spießbratens.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren