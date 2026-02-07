Restaurant Kirschweiler Brücke Bei Weitem nicht nur auf Spießbraten spezialisiert Kurt Knaudt 07.02.2026, 11:00 Uhr

i "Mir macht es immer noch Spaß", sagt Hans-Werner Veek, der bei der Auswahl der Produkte auf hohe Qualität Wert legt. Vincent Dommer

Im Rückblick überwiegt das Positive: Vor 25 Jahren haben Hans-Werner und Sabine Veek das Restaurant übernommen. Was sich in dieser Zeit verändert hat und wie sich die Speisekarte entwickelt hat.

Eine ehrliche, bodenständige Küche von hoher Qualität: Das ist der Anspruch, den Hans-Werner Veek und seine Frau Sabine in ihrem Restaurant Kirschweiler Brücke seit 25 Jahren verfolgen. Zum Jubiläum blickt der 57-Jährige zurück und nach vorn – und verrät im Gespräch mit unserer Zeitung auch das Geheimnis eines guten Spießbratens.







