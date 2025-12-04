Bei "The Blick" in Idar-Oberstein geht es mit großen Schritten voran

Die Arbeiten bei der exklusiven Wohnanlage „The Blick“ in Idar-Oberstein schreiten zügig voran. Es müssen vier Gebäude saniert werden. Schon jetzt liegen viele Anfragen vor für die 35 Wohneinheiten, die entstehen sollen.
Lesezeit 2 Minuten
Der Zeitpunkt für einen Ortstermin scheint perfekt gewählt. Das über 11.000 Quadratmeter große Areal liegt sonnendurchflutet auf dem Berg, von dem man eine tolle Ausschicht auf Schloss, Felsenkirche und den Stadtteil Oberstein hat. Ort der Handlung ist die ehemalige Hohlkaserne und der jetzige Standort von „The Blick“, einer exklusiven Wohnanlage, die hier entsteht.