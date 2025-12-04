Es geht um 35 Wohneinheiten Bei "The Blick" in Idar-Oberstein geht es mit großen Schritten voran Leonhard Stibitz 04.12.2025, 14:00 Uhr

i Kurzzeitig hatte man im wahrsten Sinne des Wortes Durchblick bei "The Blick", weil das Dach beidseitig von unten nach oben abgetragen wurde. Inzwischen steht nur noch ein Kamin. Der Rest wurde wetterfest gemacht. Leonhard Stibitz

Die Arbeiten bei der exklusiven Wohnanlage „The Blick“ in Idar-Oberstein schreiten zügig voran. Es müssen vier Gebäude saniert werden. Schon jetzt liegen viele Anfragen vor für die 35 Wohneinheiten, die entstehen sollen.

Der Zeitpunkt für einen Ortstermin scheint perfekt gewählt. Das über 11.000 Quadratmeter große Areal liegt sonnendurchflutet auf dem Berg, von dem man eine tolle Ausschicht auf Schloss, Felsenkirche und den Stadtteil Oberstein hat. Ort der Handlung ist die ehemalige Hohlkaserne und der jetzige Standort von „The Blick“, einer exklusiven Wohnanlage, die hier entsteht.







