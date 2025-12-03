Wohnen in Idar-Oberstein Bei „The Blick“ geht es mit großen Schritten voran Leonhard Stibitz 03.12.2025, 16:47 Uhr

i Kurzzeitig hatte man im wahrsten Sinne des Wortes Durchblick bei "The Blick", weil das Dach beidseitig von unten nach oben abgetragen wurde. Inzwischen steht nur noch ein Kamin. Der Rest wurde wetterfest gemacht. Leonhard Stibitz

Bei der exklusiven Wohnanlage „The Blick“ geht es mit den Arbeiten zügig foran. Vier Gebäude müssen saniert werden. Für die 35 Wohneinheiten, die entstehen sollen, liegen schon jetzt viele Anfragen vor.

Der Zeitpunkt für einen Ortstermin scheint perfekt gewählt. Das über 11.000 Quadratmeter große Areal liegt sonnendurchflutet auf dem Berg, von dem man eine tolle Ausschicht auf Schloss, Felsenkirche und den Stadtteil Oberstein hat. Ort der Handlung ist die ehemalige Hohlkaserne und der jetzige Standort von „The Blick“, einer exklusiven Wohnanlage, die hier entsteht.







