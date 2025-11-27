Punkband erobert Charts Bei Pascow singt nun Jenny Collet aus Bärenbach Hannah Lippe 27.11.2025, 06:00 Uhr

i Bassist Flo, Sängerin Jenny Collet, Sänger Alex, Gitarrist Swen (von links nach rechts) und Drummer Ollo (im Hintergrund) begeisterten bei ihrem Auftritt in der Kammgarn in Kaiserslautern das Publikum Tim Mithöfer

Die Punkband Pascow hat es aus dem Dorfproberaum in Gimbweiler in die Charts geschafft - und zu den Toten Hosen. Bei den jüngsten Tourterminen war die Bärenbacherin Jenny Collet als Sängerin dabei.

Die Punkband Pascow, die 1998 um die Brüder Alexander und Oliver Thomé im beschaulichen Gimbweiler gegründet wurde, hat ihre „Königreiche im Winter“-Tour mit einem eindrucksvollen Finale in Kaiserslautern beendet. Was einst als Projekt im Dorfproberaum begann, ist heute eine feste Größe in der deutschen Punklandschaft: Konzerte in großen Hallen sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, und auch die Tour zum inzwischen siebten Studioalbum ...







Artikel teilen

Artikel teilen