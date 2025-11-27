Bei Pascow-Konzerten singt Colette aus Bärenbach  

Die Punkband Pascow hat es aus dem Dorfproberaum in Gimbweiler in die Charts geschafft - und zu den Toten Hosen. Bei den jüngsten Tourterminen war die Bärenbacherin Jenny Collet als Sängerin dabei.
Lesezeit 2 Minuten
Die Punkband Pascow, die 1998 um die Brüder Alexander und Oliver Thomé im beschaulichen Gimbweiler gegründet wurde, hat ihre „Königreiche im Winter“-Tour mit einem eindrucksvollen Finale in Kaiserslautern beendet. Was einst als Projekt im Dorfproberaum begann, ist heute eine feste Größe in der deutschen Punklandschaft: Konzerte in großen Hallen sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, und auch die Tour zum inzwischen siebten Studioalbum ...