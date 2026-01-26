Drogensucht seit der Kindheit Bei Flucht in Rhaunen einen Streifenwagen gerammt Günter Schönweiler 26.01.2026, 09:27 Uhr

i Die 2. Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach bei der Urteilsverkündung Günter Schönweiler

Der Angeklagte finanzierte mit Diebstählen seine Drogensucht. Rund 90.000 Euro erbeutete er dabei. Bei der versuchten Flucht vor der Festnahme ging er besonders gewaltsam vor. Jetzt fiel das Urteil.

Nach acht Hauptverhandlungstagen gegen einen inzwischen 36-jährigen, vielfach vorbestraften Diamantschleifer und Ex-Fremdenlegionär ist das Landgericht Bad Kreuznach zu einem Urteil gekommen. Der Vorwurf: Elf Serieneinbrüche und das gewaltsame Überwinden von entsprechenden Sicherungseinrichtungen sowie das erneute vorsätzliche Rammen von gleich zwei Einsatzfahrzeugen auf der Flucht vor der Polizei.







